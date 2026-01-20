Revisarán donación a arquidiócesis

EL MANDATARIO de Michoacán, ayer, en conferencia de prensa.

LUEGO DE LA RENUNCIA del arzobispo Carlos Garfias Merlos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que retomará el tema de las camionetas que el exgobernador Silvano Aureoles donó a la Arquidiócesis de Morelia durante la gestión de Garfias Merlos.

Dijo que preguntará al contralor del estado el avance de la investigación que se dio a conocer en marzo de 2025.

“Vamos a preguntarle al contralor del estado el avance, y ahora que tenemos nuevo arzobispo, retomaremos el tema”, señaló el mandatario estatal.

El 20 de marzo de 2025, Ramírez Bedolla reveló que durante el sexenio del exgobernador Aureoles Conejo fueron donadas 30 camionetas RAM “muy robustas”, doble cabina, a la Arquidiócesis de Morelia.

Incluso, mencionó que esas camionetas normalmente son las que el Gobierno destina a la Guardia Civil o el sector salud para los programas de vacunación o para prevenir el dengue.

“Se está haciendo la investigación de este tema, porque igual hay un desvío de recursos públicos: fueron compradas para cierto fin y están usándose para otra cosa; estamos rastreando todo el asunto, se está investigando por parte de la Contraloría”, dijo el mandatario.

Silvano Aureoles, exgobernador del estado, está prófugo de la justicia por el desvío de más de tres mil millones de pesos que debían destinarse a la construcción de cuarteles de policía en la entidad que gobernó de 2015 a 2021.