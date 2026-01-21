En Alaquines, Ricardo Gallardo promueve espacios recreativos y de vivienda para familias

En Alaquines el cambio se vive y se siente, destacó el Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, al dar el arranque de la nueva Unidad Deportiva con una inversión de 10 millones de pesos que ofrecerá áreas para la activación física, el deporte y la convivencia comunitaria, y al entregar un paquete de ampliación de vivienda que beneficia a más de 62 familias de siete comunidades.

Ricardo Gallardo Cardona resaltó que hoy la infraestructura y los programas sociales sin límites se llevan a todas las comunidades que, por décadas, permanecieron olvidadas por la herencia maldita, y dio a conocer que este Gobierno ya alcanzó las 100 unidades deportivas en todo el Estado, y que Alaquines tendrá una de las más grandes y mejor equipadas de toda la Entidad.

Durante el banderazo de arranque, Ricardo Gallardo Cardona entregó un paquete de mejora de vivienda para 62 familias de los ejidos y localidades: Martínez, El Sabino, La Cañada, San José del Corito, Nueva Reforma, Olla del Durazno y Rancho del Pro, y expuso que este programa reducirá de manera significativa el rezago habitacional, al mejorar la calidad de vida de las familias mediante la construcción de cuartos adicionales y espacios que fortalecen la calidad de vida en cada hogar.

“Vamos a seguir construyendo un mejor San Luis Potosí, y el cambio va a seguir este año con una inversión histórica para la zona media”, agregó Ricardo Gallardo Cardona, al detallar que la unidad deportiva tendrá una inversión de 10 millones de pesos y contará con canchas de béisbol, futbol y basquetbol, gimnasio, juegos para niños, área para niños y espacios de sana reacción, obras sin límites para dignificar al municipio que contribuyen al crecimiento y desarrollo, para todas y todos.

