En Michoacán crean de grupo de élite para combatir delitos de alto impacto

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán prepara la conformación del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el cual consolidará una policía profesional, confiable y con liderazgo, un eje clave para la seguridad estatal y el combate efectivo a la delincuencia, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que este grupo de élite se conformará por elementos con preparación de alto nivel en el combate al delito de alto impacto, para reforzar la estrategia de seguridad que se implementa en Michoacán de manera coordinada con autoridades federales.

“La intención de esta convocatoria para el GOE es reclutar a los mejores agentes en cuestiones físicas, atléticas y de conocimientos para contar con un agrupamiento de reacción inmediata”, resaltó el gobernador michoacano.

En tanto, José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad de Michoacán, explicó que este grupo de la Guardia Civil se encargará de planear, ejecutar y apoyar estrategias táctico-operativas de alto impacto, orientadas a salvaguardar la vida, integridad y el patrimonio de las y los michoacanos.

Destacó que el agrupamiento contribuirá a la preservación del orden público y la paz social, bajo los principios de honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Por ello, refirió que se dirigirá a elementos que cuenten con disciplina operativa, capacidad de trabajo bajo presión y resistencia superior, ya que se requieren perfiles con alto sentido de responsabilidad y confidencialidad, apego irrestricto a la legalidad, uso legítimo de la fuerza y una sólida vocación de servicio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR