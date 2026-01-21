Gobernadora Lorena Cuéllar firma acuerdos de cooperación con ayuntamientos de España

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros firmó acuerdos de cooperación con cinco ayuntamientos españoles para fortalecer el intercambio cultural, el turismo comunitario y la preservación de tradiciones vivas compartidas, a fin de consolidar a Tlaxcala como referente cultural y turístico internacional y fortalecer la diplomacia cultural con España.

En el Centro Expositor IFEMA de Madrid, dentro del Stand de Tlaxcala en el Pabellón de México, Lorena Cuéllar Cisneros signó un memorándum de entendimiento con el alcalde Alvaro Huertas Santiago, del Ayuntamiento de La Peza, Provincia de Ganada, con el propósito de generar intercambios de cooperación en materia de turismo, educación, deportes, patrimonio cultural y medio ambiente que contribuyan al desarrollo económico, cultural y social sostenible de ambos territorios.

Posteriormente, Lorena Cuéllar Cisneros hizo lo propio con el alcalde Antonio Theodori Andrés, del Ayuntamiento de Loeches, con el objetivo de intercambiar experiencias turísticas, culturales, de gestión ambiental, económica, social y urbana que pueda ser un modelo viable de replicarse en Tlaxcala y sus municipios, y proponer la firma de un convenio de colaboración en materia sustentable, turística, cultural y social, entre otros.

Lorena Cuéllar Cisneros también firmó un acuerdo de hermanamiento con el alcalde Eloy Martín Barreto, del Ayuntamiento de El Paso, Las Palmas, Canarias, ya que esta localidad comparte con Tlaxcala la tradición de elaborar alfombras como expresión de fe religiosa y ofrenda, incorporando elementos naturales en sus diseños, lo que atrae visitantes y turistas que desean conocer estas expresiones de arte efímero.

Finalmente, Lorena Cuéllar Cisneros signó convenios con la alcaldesa María del Rocío de Castro Sánchez, del Ayuntamiento de El Puente del Arzobispo, y el alcalde José Julián Gregorio López, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, para consolidar una estrategia integral de cooperación cultural internacional orientada a la preservación, desarrollo, promoción y proyección internacional de la Talavera de Tlaxcala y la cerámica tradicional, mediante el fortalecimiento del intercambio artesanal, artístico y cultural; la realización de exposiciones y proyectos culturales conjuntos, y la difusión del patrimonio cultural en México y España.

En estos actos protocolarios estuvieron presentes los titulares de la Secretaría de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, y de la Secretaría de Cultura, Karen Álvarez Villeda, así como funcionarios de los diversos ayuntamientos españoles con los que Tlaxcala busca consolidar una relación que se traduzca en proyectos de vinculación y beneficio mutuo.

