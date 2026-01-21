Mara Lezama y Josefina Rodríguez cortan listón inaugural del pabellón del Caribe Mexicano, Capital Mundial de las Vacaciones, en FITUR 2026

Con el corte de listón del pabellón del Caribe Mexicano, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y la delegación quintanarroense marcó de manera oficial la participación en la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR 2026), destacando la campaña “Caribe Mexicano. La Capital Mundial de las Vacaciones”.

El pabellón del Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones, tiene la participación de más de 70 expositores que tienen mesas de negocios, campañas promocionales, así como estrategias de los 12 destinos de Quintana Roo, atrajo la atención de touroperadores, inversionistas y líderes de negocios de todo el mundo.

En el corte del listón la gobernadora Mara Lezama estuvo acompañada de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora y del embajador de México en España, Quirino Ordaz, así como del secretario estatal, Bernardo Cueto Riestra, y del director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Andrés Martínez Reynoso.

Entre la proyección del Caribe Mexicano como destino líder en México, destacó el turismo comunitario, con cultura viva, historia y nuevas experiencias únicas en la Nueva Era del Turismo, que genera prosperidad compartida y convierte en protagonistas principales a quienes por años solamente eran solamente espectadores del éxito turístico.

Destacó también la campaña “Caribe Mexicano. La Capital Mundial de las Vacaciones”, que tiene por objetivo consolidar el liderazgo como el principal destino de México y el Caribe, fortalecer su proyección internacional y detonar nuevas oportunidades de inversión y alianzas estratégicas con mercados clave de Europa y el mundo.

Se resaltaron las cinco líneas de acción, destino líder internacional, 12 destinos interconectados, nueva infraestructura, nueva arquitectura de marcas y un nuevo modelo de gobernanza. Además, por primera vez una campaña de este tipo y nivel tiene una canción.

Como se sabe, la FITUR 2026 es una plataforma estratégica para proyectar el futuro de los destinos turísticos, fortalecer su posicionamiento global y consolidar alianzas clave para México, considerando que participa como país socio.

Otra estrategia que impulsa Mara Lezama Espinosa en el marco de la FITUR 2026 es la importante participación del Caribe Mexicano en el Mundial de Fútbol 2026, para el cual el estado se encuentra preparado en infraestructura, conectividad aérea, servicios turísticos y capacidad organizativa.

Con el arranque oficial de actividades, la delegación de Quintana Roo inicia una agenda estratégica que contempla reuniones con touroperadores, aerolíneas, inversionistas y organismos internacionales, con el objetivo de fortalecer la promoción del destino, atraer inversión turística y consolidar su liderazgo en los mercados europeos y globales.

