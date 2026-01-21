Promueve Secretaría de Turismo a Chihuahua en Madrid con carrera pedestre de exhibición

La Secretaría de Turismo y el Fideicomiso de Promoción Turística ¡ah Chihuahua! organizaron la carrera pedestre de exhibición denominada Chihuahua Rarámuri, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se desarrolla en Madrid, España.

La competencia contó con la participación de cinco atletas rarámuri Yulisa Fuentes Bustillos, Jenifer Yáñez Cruz, Pedro Parra Cruz, Reyes Giltro Satevó y Juan Contreras García, todos originarios del Pueblo Mágico de Guachochi, a quienes se unió un contingente de 289 atletas procedentes de diversos países del mundo.

El evento se efectuó en las inmediaciones del parque Madrid Río e incluyó dos circuitos, de cinco y diez kilómetros.

La ceremonia de arranque fue encabezada por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos y el presidente municipal de Guachochi, José Miguel Yáñez. Además se contó con la presencia de empresarios, turoperadores y prestadores de servicios chihuahuenses.

Gómez Gallegos afirmó que esta carrera más que una actividad deportiva, es un puente cultural entre Chihuahua y España.

“Compartir la cosmovisión rarámuri nos permite mostrar al mundo la riqueza natural y cultural de nuestro estado, e invitar a los viajeros a conocer el origen de una de las historias más inspiradoras del running a nivel global”, añadió.

El funcionario dijo que en Chihuahua correr es un deporte, un medio de transporte, un ritual comunitario, una herencia ancestral y una forma de vida en la Sierra Tarahumara. Por ello, la entidad es considerada la cuna del trail running a nivel internacional.

El FITUR Madrid 2026 cuenta con cerca de 250 mil participantes, entre los que se encuentran representantes de 9 mil 500 empresas del sector turístico y delegaciones de 156 países. Concluye este 25 de enero.

En la jornada previa, el estado recibió el reconocimiento como “Mejor Destino Emergente 2026” en los Traveller Awards, otorgados por el medio español Periodista Digital.

Además, como parte de las actividades del evento, la atleta Yulisa Fuentes Bustillos será parte de la ceremonia de entrega de regalos a los reyes de España, tradición que se efectúa en cada edición del Festival.

