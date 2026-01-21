Video muestra momento del altercado

Riñen munícipes morenista y petista

La situación derivó en el desalojo del funcionario por parte de los escoltas de la munícipe

El síndico agresor (izq.) y la alcaldesa (der.) aparecen en la grabación.
El síndico agresor (izq.) y la alcaldesa (der.) aparecen en la grabación. Foto: ›Captura de video
Por:
Alan Gallegos

EL SÍNDICO Johard Cruz Delfín irrumpió en la oficina de la nueva alcaldesa de Lerdo, Veracruz, Flor María Sosa Zamudio, y la encaró para presuntamente amenazarla de muerte.

A través de un video que se difundió en las redes sociales se alcanza a ver el momento del altercado entre ambas autoridades municipales. La situación derivó en el desalojo del funcionario por parte de los escoltas de la munícipe.

En el video se observa al síndico, emanado del Partido del Trabajo (PT), ingresar de forma abrupta a la oficina de la presidenta municipal morenista, y posteriormente la alcaldesa sale de su oficina para reclamarle.

TE RECOMENDAMOS:
ASPECTO del reforzamiento de una obra para el suministro de agua potable y mejora de la infraestructura hídrica en el municipio de Candelaria, Campeche, en diciembre pasado, efectuado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche.
Revisión local a la cuenta pública 2024

La Auditoría de Campeche detecta irregularidades en 7 dependencias

“¡Me estás amenazando, eh ca…, nada más te lo digo, me estás amenazando, no se vale!”, se alcanza a escuchar a la funcionaria municipal, en un tono molesto.

“¡Es que tú empezaste, cab.., a mí me faltaste el respeto!”, vuelve a señalar la munícipe. “¡A usted no le dije nada!”, le respondió el síndico.

“¡A mí me faltaste el respeto, soy mujer!”, dijo, en contrarréplica, la alcaldesa de Lerdo de Tejada.

Aunque se desconoce el motivo de la gresca, presuntamente se originó luego de que el exalcalde de Lerdo Jorge Fabián Cárdenas Sosa, hijo de María Flor Sosa, amenazó y golpeó al síndico dentro de las oficinas de la presidencia municipal.

De acuerdo con medios locales, ambos funcionarios tienen roces desde julio de 2025, cuando Flor María Sosa renunció al PT, partido con el que ganó la elección municipal, para sumarse a Morena. El PT expuso los hechos de violencia y advirtió sobre una posible injerencia indebida de familiares de la presidenta municipal en la toma de decisiones del gobierno local.

TE RECOMENDAMOS:
El Día del accidente, el alcalde Julio Cárdenas (2.0 de der. a izq.) tuvo un evento público con las 11 delegaciones culturales que participarán en la Guelaguetza.
Hurgan luego de accidente

Indagan a edil tras muerte de una influencer