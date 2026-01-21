Riñen munícipes morenista y petista

El síndico agresor (izq.) y la alcaldesa (der.) aparecen en la grabación.

EL SÍNDICO Johard Cruz Delfín irrumpió en la oficina de la nueva alcaldesa de Lerdo, Veracruz, Flor María Sosa Zamudio, y la encaró para presuntamente amenazarla de muerte.

A través de un video que se difundió en las redes sociales se alcanza a ver el momento del altercado entre ambas autoridades municipales. La situación derivó en el desalojo del funcionario por parte de los escoltas de la munícipe.

En el video se observa al síndico, emanado del Partido del Trabajo (PT), ingresar de forma abrupta a la oficina de la presidenta municipal morenista, y posteriormente la alcaldesa sale de su oficina para reclamarle.

“¡Me estás amenazando, eh ca…, nada más te lo digo, me estás amenazando, no se vale!”, se alcanza a escuchar a la funcionaria municipal, en un tono molesto.

“¡Es que tú empezaste, cab.., a mí me faltaste el respeto!”, vuelve a señalar la munícipe. “¡A usted no le dije nada!”, le respondió el síndico.

“¡A mí me faltaste el respeto, soy mujer!”, dijo, en contrarréplica, la alcaldesa de Lerdo de Tejada.

Aunque se desconoce el motivo de la gresca, presuntamente se originó luego de que el exalcalde de Lerdo Jorge Fabián Cárdenas Sosa, hijo de María Flor Sosa, amenazó y golpeó al síndico dentro de las oficinas de la presidencia municipal.

De acuerdo con medios locales, ambos funcionarios tienen roces desde julio de 2025, cuando Flor María Sosa renunció al PT, partido con el que ganó la elección municipal, para sumarse a Morena. El PT expuso los hechos de violencia y advirtió sobre una posible injerencia indebida de familiares de la presidenta municipal en la toma de decisiones del gobierno local.