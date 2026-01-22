Bloquean carreteras en Michoacán, tras captura de ‘El Botox’ | VIDEO

Se registran bloqueos en autopistas de Michoacán; los atribuyen a captura de "El Botox".

Tras la captura de Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, se registraron bloqueos carreteros en distintos puntos de Michoacán, principalmente en la región de Tierra Caliente, de acuerdo con reportes oficiales.

El detenido es identificado por autoridades como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya y uno de los principales generadores de violencia en la zona. Su aprehensión provocó que presuntos integrantes de células delictivas atravesaran vehículos y colocaran objetos para impedir la circulación en tramos estratégicos.

🚨Autoridades alertan por bloqueos carreteros en Apatzingán, en la región de Tierra Caliente.



Los cierres se registran tras la detención de "El Botox".



Afectadas las vías Apatzingán–Tepalcatepec y Apatzingán–Aguililla.pic.twitter.com/GGvuXw7wbH — Azucena Uresti (@azucenau) January 22, 2026

Entre las vialidades afectadas se encuentran las rutas Apatzingán–Aguililla y Apatzingán–Tepalcatepec, así como accesos cercanos a comunidades de los municipios de Apatzingán y Buenavista Tomatlán.

Ante esta situación, el C5 Michoacán emitió alertas a la población para evitar las zonas afectadas, mientras fuerzas estatales y federales desplegaron operativos de seguridad con el objetivo de liberar las vialidades y prevenir nuevos actos violentos.

#AlMomento 🚨 Se reportan 3 #bloqueos carreteros en la región de #Michoacán donde capturaron al #Botox, los criminales trataban de impedir el arresto. pic.twitter.com/eqb7qwduJl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

La captura de “El Botox” se llevó a cabo durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. Al detenido se le atribuyen extorsiones contra productores agrícolas, particularmente del sector limonero, así como su presunta participación en homicidios de alto impacto en la región.

Tras su aprehensión, Carlos Alejandro “N” fue trasladado vía aérea a un penal federal, donde quedó a disposición de un juez por delitos como extorsión agravada y homicidio calificado.

Las autoridades informaron que la situación permanece bajo vigilancia y exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a extremar precauciones al transitar por la región de Tierra Caliente.

