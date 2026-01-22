Cae el asesino de Astrid y de su hijo

EDUARDO “N”, presunto responsable de los asesinatos de Astrid y de su hijo, ocurridos el 3 de marzo de 2025 en Zapopan, fue detenido en Veracruz, confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

“Hace unos minutos la Fiscalía de Jalisco me informó de la detención en el estado de Veracruz de Eduardo ‘N’, el hombre que presuntamente asesinó a su esposa Astrid y al hijo de ella, menor de edad, en su domicilio en el municipio de Zapopan el 3 de marzo del año pasado. En estos hechos la otra hija de Astrid resultó gravemente herida”, relató el mandatario, quien se encuentra en España.

La Fiscalía de Jalisco informó que la detención fue posible gracias a la colaboración con las autoridades de Veracruz.

TE RECOMENDAMOS: Rastrean a una influencer tras ser levantada

El asesinato de Astrid Cruz, de 37 años, y su hijo, de 16, causó conmoción, ya que fueron brutalmente asesinados por la expareja de la víctima, quien usó un martillo para terminar con la vida de ambos.

El caso cobró más relevancia luego de que se diera a conocer que, 11 años antes, Eduardo “N” también había asesinado a su entonces pareja Martha Berenice, en su domicilio ubicado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, Sinaloa.

El agresor inició su proceso penal por feminicidio, pero un año después se fugó. Años después fue aprehendido nuevamente y en 2015 lo declararon culpable del feminicidio de su pareja, por lo que establecieron una condena de 24 años, nueve meses y 18 días de prisión; sin embargo, se desconocen los motivos por los que estaba en libertad.