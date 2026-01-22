Detienen a 7 policías por homicidio de niño

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que detuvo a siete policías municipales de San Miguel Panixtlahuaca, por presuntamente disparar y asesinar a un niño de 10 años el pasado 18 de enero.

De acuerdo con la carpeta de investigación del caso, los hechos sucedieron cuando el menor se encontraba en las inmediaciones de la cancha de futbol del Barrio de Guadalupe en dicha comunidad.

Testimonios sobre el episodio refirieron que al sitio llegaron elementos de la policía municipal y, en reacción, la víctima y las personas con las que estaba, corrieron, pero fueron perseguidos. Momentos más tarde, se escucharon detonaciones de arma de fuego y al día siguiente, por la mañana, vecinos localizaron el cuerpo sin vida del menor a orillas del río de la población, a la altura de la colonia Cristo Rey.

A partir de estos hechos, las autoridades municipales dieron vista a la Fiscalía de Oaxaca, que abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado.

El Dato: SAN MIGUEL Panixtlahuaca es un municipio oaxaqueño localizado en la región Costa, en la Sierra Madre del Sur, conocido por su población indígena, principalmente chatina.

La Fiscalía de Oaxaca informó que un equipo multidisciplinario, coordinado por la Vicefiscalía Regional de la Costa, lleva a cabo las labores legales para establecer cómo sucedieron los hechos.

“La Fiscalía de Oaxaca actúa de manera inmediata y para evitar la impunidad en los hechos delictivos, principalmente contra los que atenten contra la seguridad y la vida de las infancias, por lo que llevamos a cabo labores ministeriales para dar con los responsables”, señaló, en un comunicado.

EL CASO DE INFLUENCER. En otro hecho, la Fiscalía General de Oaxaca informó que inició una investigación relacionada con la muerte de Dulce Ivonne Enríquez Ramírez, la joven que viajaba a bordo de un vehículo en compañía del presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, y un escolta de éste, el pasado 9 de enero de 2026.

En un comunicado, indicó que realizó los trabajos ministeriales para reclasificar el hecho a los delitos de homicidio culposo y daños, luego de la petición realizada por el gobernador Salomón Jara.

Aseguró que cuenta con resultados preliminares de los estudios periciales en diferentes materias para fortalecer las investigaciones, a cargo de la Vicefiscalía Regional de los Valles Centrales, “con el objetivo de establecer la verdad jurídica del caso y que las víctimas tengan acceso pleno a los diferentes mecanismos de justicia”.

El pasado martes se confirmó la muerte de la joven influencer de 20 años, quien permaneció 10 días hospitalizada luego del accidente vial que sufrió.

Tras su muerte, en conferencia de prensa el gobernador Salomón Jara pidió a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación objetiva e imparcial de la muerte de la joven.

“Sé que el presidente tiene un permiso, el cabildo le dio permiso; ojalá permita que se haga esta investigación de manera imparcial y qué se dé a conocer qué ocurrió y que la familia y la sociedad puedan saber que en un accidente no pueda haber impunidad; tiene que haber finalmente una investigación objetiva, real y que se conozca sobre esta situación”, declaró.