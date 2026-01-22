Gobierno de Michoacán confirma arresto de ‘El Botox’, objetivo prioritario y generador de violencia en la entidad

En un operativo conjunto, derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó la detención de César Alejandro “N”, alias “El Botox” y tres cómplices más. Este aseguramiento fue calificado por la administración estatal como un golpe decisivo contra la estructura de extorsión que afecta a la región de la Tierra Caliente.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador michoacano explicó que “El Botox” no solo era un objetivo prioritario para el estado de Michoacán, donde acumulaba siete órdenes de aprehensión por homicidio y extorsión, sino que también era buscado por la justicia federal y estadounidense.

Conferencia de autoridades de Michoacán. ı Foto: Gobierno de la entidad.

Detalló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantenía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Debido a su alta peligrosidad y relevancia delictiva, el detenido fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México para enfrentar los cargos correspondientes.

El gobernador destacó que esta captura representa un avance significativo para hacer justicia a la familia de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado el pasado 19 de octubre, en el municipio de Apatzingán.

“Esta detención es el resultado de la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno y el uso de inteligencia estratégica para pacificar el estado”, señaló el mandatario.

FGR