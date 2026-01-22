En marco de FITUR

Mara Lezama encabeza reunión con Ávoris para fortalecer promoción turística rumbo al Mundial 2026

Gobernadora de Quintana Roo sostuvo un encuentro con directivos de la agencia en el Pabellón del Caribe Mexicano para analizar retos y oportunidades de este año, con énfasis en la venta de paquetes mundialistas

Al centro de la imagen, la Gobernadora de Quintana Roo.
Al centro de la imagen, la Gobernadora de Quintana Roo. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Con el objetivo de analizar y valorar los retos y oportunidades para este año, particularmente en materia de conectividad aérea, promoción turística y el impacto del Mundial de Fútbol 2026, la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó una reunión de trabajo con directivos de Ávoris en el marco del Pabellón del Caribe Mexicano de FITUR.

Durante el encuentro, Mara Lezama Espinosa destacó la importancia de esta alianza estratégica, al señalar que el Caribe Mexicano, Capital Mundial de las Vacaciones y con Cancún como principal puerto de entrada al país, juega un papel clave en el contexto del evento deportivo internacional, especialmente por la conectividad con las 16 sedes mundialistas.

“En esta mesa de trabajo hablamos de lo que estamos haciendo en este 2026. Es fundamental la venta de paquetes mundialistas, así como la promoción que se hace en lugares emblemáticos de Europa. Estoy convencida de que Ávoris será quien más paquetes del Mundial venda este año”, expresó la Gobernadora Mara Lezama Espinosa.

TE RECOMENDAMOS:
Se registran bloqueos en autopistas de Michoacán; los atribuyen a captura de "El Botox".
C5 estatal emite alerta

Bloquean carreteras en Michoacán, tras captura de ‘El Botox’ | VIDEO

Resaltó que Ávoris envía anualmente más de 200 mil turistas a Quintana Roo, consolidándose como un socio comercial estratégico para el estado. Además, subrayó que la empresa representa de manera oficial a la selección española de fútbol y es líder en la venta de paquetes mundialistas en toda Europa.

“Venimos a refrendar nuestro compromiso y a seguir trabajando en equipo. Son socios comerciales extraordinarios y grandes aliados de Quintana Roo”, afirmó Mara Lezama, al agradecer la colaboración y reiterar la voluntad de fortalecer la promoción turística del Caribe Mexicano de cara a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta de la República Claudia Sheinbaum acompañada del gobernador del estado, Alejandro Armenta.
En La Mañanera del Pueblo

Puebla va por fortalecimiento de seguridad con patrullas, alarmas y sistemas de videovigilancia