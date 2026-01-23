Así fue la detención de ‘El Botox’ en Michoacán | VIDEO

Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a Alejandro “N”, alias “El Botox”, identificado como principal extorsionador en la región de Tierra Caliente y presunto responsable del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en octubre de 2025.
La detención de “El Botox” fue considerada una de alto perfil, pues el presunto delincuente ya era objetivo prioritario para las autoridades debido a que, además del homicidio de Bravo, se le había relacionado con otros casos similares en años pasados.
Así, la captura de “El Botox” quedó como uno de los sucesos más relevantes en seguridad de lo que va del 2026, así como el resultado de la estrecha colaboración entre autoridades federales y de Michoacán derivada del homicidio de Bernardo Bravo, que enfatizó la necesidad de seguir combatiendo delitos como la extorsión.
VIDEO de la detención de “El Botox” en Michoacán
La detención de “El Botox”, siendo una de las de más alto perfil en lo que va de 2026, seguirá dando mucha información en los meses que vienen. Además, el Gobierno federal mantiene el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por el que se esperan más acciones contundentes contra grupos del crimen organizado en el estado.
Mientras tanto, en medio del anuncio de la detención de “El Botox”, se difundió en redes sociales un video que presumiblemente atestigua el momento en el que el presunto delincuente fue identificado y capturado.
En la grabación que circuló en redes sociales se aprecia cómo un helicóptero, presumiblemente de fuerzas federales, desciende sobre una casa en lo que parece ser una comunidad rural de Michoacán.
Al fondo se escuchan frases como “ya lo van a agarrar…”, lo que indica que las personas cercanas a la casa tenían conocimiento del operativo que derivó en la detención del presunto líder criminal.
Sin embargo no se ha confirmado que dicho video corresponda, efectivamente, a la detención de “El Botox”.
Posteriormente, otra grabación compartida por autoridades federales a los medios de comunicación muestra a “El Botox” siendo custodiado por elementos de diversas corporaciones federales.
¿Cómo fue la detención de “El Botox”?
El jueves 22 de enero, día en que se anunció la captura de “El Botox”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó más detalles sobre la detención.
Destacó que, resultado de meses de investigación conjunta entre autoridades federales y estatales, se identificó el domicilio en que permanecía escondido. Por lo anterior, se montó un operativo alrededor del mismo, del cual Alejandro “N” logró escapar.
Sin embargo, horas después, una oficial de la SSPC efectuó la captura del presunto líder criminal.
García Harfuch destacó que, tan solo horas antes de la captura de “El Botox”, una colaboradora suya había sido detenida también.
