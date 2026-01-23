Guadalajara enamora a Madrid y fortalece lazos económicos y comerciales en FITUR 2026

Con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas que fortalezcan el desarrollo turístico y económico de Guadalajara, la Presidenta Municipal, Vero Delgadillo, participó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

En el marco de este evento internacional, Vero Delgadillo sostuvo encuentros de alto nivel con líderes económicos, inversionistas, empresarios y operadores turísticos, a quienes presentó la oferta integral que hay en la Ciudad, como su infraestructura, su riqueza cultural y tradiciones, que han llevado a Guadalajara ser sede de grandes eventos.

“Guadalajara ya conquistó al mundo, yo les puedo decir que todas y todos los que conocen nuestra Ciudad se enamoran de ella y lo que queremos es que más personas vayan a Guadalajara”.

Vero Delgadillo acompañó al Gobernador Pablo Lemus, y al Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, en diversos encuentros donde se presentó a Guadalajara y a Jalisco, como la sede mundialista más mexicana.

Como parte de su visita a Madrid, España, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), Vero Delgadillo se reunió con el Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio Laguna, donde se posicionó a Guadalajara como una Ciudad para invertir.

“Queremos fortalecer los lazos de colaboración, pero sobre todo las relaciones comerciales que existen entre nuestra Ciudad y Madrid”, afirmó Vero Delgadillo.

La Presidenta manifestó que los efectos del turismo en la Ciudad son positivos, pues de cada peso que un visitante invierte en hospedaje se genera una derrama económica de 9 pesos, gracias a la activación de cadenas de valor completas como son hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios.

En 2025, el sector turístico generó una derrama económica en la Ciudad de mil 400 millones de euros, con una afluencia turística de 16.5 millones de visitantes.

Por ello, como señaló Vero Delgadillo, fortalecer al sector es prioritario. La participación de Guadalajara en la FITUR responde a una visión estratégica clara: atraer más turismo, incrementar su estadía promedio y, con ello, robustecer la derrama económica en la Ciudad.

“En nuestra visión de Ciudad nos trazamos el objetivo de pasar de 1.6 noches de estancia promedio que tiene un turista en Guadalajara, a 2.6 noches”, precisó.

Guadalajara, destacó la Presidenta ante los diversos liderazgos con quienes se reunió, es la puerta de entrada turística a la región y cuenta con 7 de los 10 sectores turísticos más importantes:

Cultural, al ser sede de la Feria Internacional del Libro y el Festival Late GDL Recreativo, con el Festival Internacional de Cine o las ya tradicionales Galas del Mariachi Gastronómico, con platos típicos como la birria, la torta ahogada, la carne en su jugo o el tejuino Negocios, cuenta con el recinto de eventos más grande de México, Expo Guadalajara, que al año recibe 2.1 millones de visitantes Salud, la Ciudad es sede de congresos médicos nacionales e internacionales, además de contar con infraestructura de salud de primer nivel Religioso, al formar parte esencial de la romería de la Virgen de Zapopan Deportivo, al ser sede del Maratón Internacional Guadalajara, reconocido con la etiqueta “Label” de la World Athletics.

“Guadalajara es un epicentro cultural, no sólo de Jalisco sino también de Latinoamérica, es un lugar de encuentro, porque Guadalajara es una ciudad cosmopolita y global y eso permite que toda la identidad que tiene pueda ser proyectada y también pueda recibir a grandes invitados que llevan y aportan su cultura”, acotó.

Para este año, apuntó Vero Delgadillo, Guadalajara será sede de otro gran evento de talla internacional y que lo posicionará ante el mundo, pues será una de las sedes del Mundial 2026.

El corazón de la Ciudad, es decir, su Centro Histórico, será el escenario donde se llevará a cabo el FIFA Fan Festival y el Gobierno de Guadalajara trabaja en equipo con el Gobierno del Estado para que sea el mejor de las 16 sedes mundialistas.

“Hay 16 sedes mundialistas (…) España va a jugar el 26 de junio en Guadalajara, pero además, durante los 39 días del Mundial, vamos a tener fiesta y va a ser justo en el Centro, en el Corazón de la Ciudad.

“Los invitamos a Guadalajara a celebrar el Mundial, pero también para celebrar la mexicanidad y los vamos a recibir con los brazos abiertos”.

El liderazgo y visión de Vero Delgadillo hizo que Guadalajara conquistara al mundo durante la FITUR 2026, celebrada en Madrid, España, y en la que posicionó a la Ciudad como un referente turístico y económico.

“Jalisco es México y el corazón de México late con fuerza en Guadalajara, Guadalajara es el rostro de México en el mundo”, afirmó.

