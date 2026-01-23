Invertirá Ricardo Gallardo más de 600 millones en 120 escuelas durante 2026

Durante 2026 el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, intervendrá otras 120 escuelas con rehabilitaciones y construcción de planteles nuevos en las cuatro regiones, a través de una inversión para infraestructura educativa de 600 millones de pesos, que se sumarán a las más de 400 que ya se han rehabilitado, equipado o construido totalmente nuevos y a los apoyos gratuitos como útiles escolares, mochilas, zapatos, cuadernos de trabajo y al seguro contra accidentes que se implementó en 2025.

Como parte del cambio que se vive y se siente en materia educativa, el Jefe de Gobierno del Estado, expuso que la estrategia dignifica y moderniza espacios luego de más de tres décadas de indolencia de la herencia maldita que dejó abandonada a la educación.

Ricardo Gallardo, informó que las más de 400 obras educativas han beneficiado a más de 63 mil estudiantes con escuelas seguras y funcionales y adaptadas a las necesidades actuales, como en la primaria Ignacio Zaragoza en Xilitla, la secundaria Julián Carrillo en Cárdenas, y la construcción del EMSaD 32 en Villa de Reyes.

Finalmente resaltó que la estrategia también brinda apoyos directos como los programas Potosí para la Educación, que entrega gratis útiles escolares, mochilas y zapatos a alumnas y alumnos; el Apoyo Seguro al Estudiante, con más de 500 mil pólizas de seguro contra accidentes; transporte gratuito, becas alimentarias, además de la consolidación de la Universidad Rosario Castellanos en conjunto con el Gobierno Federal, por lo que pronosticó un mejor 2026 para una educación sin límites.

