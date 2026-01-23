Ismael Burgueño refuerza en Tijuana la atención directa a poblaciones afectadas por incendios en la región

Ismael Burgueño Ruiz acudió personalmente a comunidades como Rancho Las Flores y Tona La Presa.

En territorio y con enfoque humanista, el Gobierno Municipal de Tijuana reforzó su presencia en las colonias para atender de manera directa a la ciudadanía afectada por una serie de incendios registrados en los últimos días, que dejaron entre 18 y 20 viviendas dañadas, principalmente en zonas con rezago urbano.

En ese contexto, Ismael Burgueño Ruiz acudió personalmente a comunidades como Rancho Las Flores y Tona La Presa para acompañar a las familias y supervisar la respuesta institucional en el lugar de los hechos.

Durante las visitas, Ismael Burgueño Ruiz reiteró que gobernar implica estar cerca de la gente, especialmente en momentos críticos.

TE RECOMENDAMOS: Fortalecimiento de la promoción turística de la entidad Guerrero brilla en FITUR 2026 y fortalece su proyección turística internacional

“Un gobierno humanista atiende y apoya a sus ciudadanos. No están solos, seguiremos trabajando de manera cercana y solidaria con las familias afectadas”, expresó, al confirmar la activación inmediata de los protocolos de emergencia y la participación de distintas áreas municipales para brindar apoyo integral.

La atención incluyó la entrega de alimentos, despensas y cobijas, la habilitación de refugios temporales, atención médica y psicológica, así como el acompañamiento para la reposición de documentos oficiales. Además, se brindó atención a seres sintientes afectados, reforzando una visión de cuidado integral que prioriza la dignidad y el bienestar de todas las formas de vida presentes en la comunidad.

Esta manera de actuar se alinea con la política de territorio impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que privilegia la cercanía, la escucha activa y la atención directa a quienes más lo necesitan.

En Tijuana, esa visión se traduce en presencia permanente, coordinación interinstitucional y acciones posteriores de recuperación urbana —como limpieza, rehabilitación de vialidades e infraestructura— para que las colonias afectadas avancen hacia la normalidad con acompañamiento y resultados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR