Reportero sale de arresto domiciliario

EL REPORTERO acusado de terrorismo en un inicio por la Fiscalía de Veracruz, Rafael León Segovia, dejó la prisión domiciliaria y recuperó su libertad, tras obtener una suspensión que promovieron sus abogados ante la justicia federal.

El comunicador confirmó que la resolución judicial ya fue notificada a su defensa legal y surtió efectos, por lo que quedó sin la restricción que lo obligaba a permanecer en su domicilio.

Su abogado, Julio de Jesús Sibaja, confirmó la suspensión de la medida cautelar de arraigo domiciliario y añadió que la única condición es que se presente ante tribunales para firmar de manera periódica el acta de comparecencia.

También adelantó que su defensa interpuso un segundo amparo, con el objetivo de que se revise y retire el resto de las imputaciones que pesan en su contra.

Recientemente, el reportero dijo a La Razón que buscaba retomar su actividad con normalidad, ya que al estar en arraigo no podía ejercer su labor periodística.

El pasado 30 de diciembre, un juez desechó la acusación por terrorismo contra el reportero, al carecer de sustento legal; sin embargo, dictó auto de vinculación a proceso por los de litos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública.

Días después, la titular de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, Karla Díaz Hermosilla, quien acusó de terrorismo al reportero Rafael León Segovia y por lo cual se encontraba en prisión domiciliaria, salió del cargo.