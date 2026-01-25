Nuevo León anuncia clases flexibles ante bajas temperaturas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó por medio de sus redes sociales que las clases serán opcionales debido a las bajas temperaturas ocasionadas por el ingreso del Frente Frío número 31 que tendrá la entidad.

De acuerdo con el gobernador, las autoridades de Protección Civil le informaron que se esperan temperaturas de hasta 1 o 0 grados Celsius durante la noche del domingo, por lo que se permitirán asistencias flexibles a clases para el lunes 26 y martes 27 de enero.

“Al igual que otros años anteriores, vamos a tener clases flexibles. Queda sujeto a los padres decidir si mandan a sus niños a la escuela. Van a estar todas las escuelas listas, preparadas con el personal, con el equipo, calefacción etc., pero va a quedar a opinión de los padres el mandar a sus hijos a clases” informó el gobernador.

Asimismo, invitó a las personas a no salir de sus hogares para evitar cualquier tipo de afectación, así como a abrigarse y permanecer al tanto de las noticias e indicaciones relacionadas con las condiciones climáticas de la entidad.

AVISO IMPORTANTE NUEVO LEÓN



Con el propósito de salvaguardar la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, y ante el ingreso a la entidad del Frente Frío número 31, la asistencia a clases de los días lunes 26 y martes 27 de enero quedará a consideración de madres y… pic.twitter.com/lnmPCTXlHl — Samuel García (@samuel_garcias) January 25, 2026

Frente Frío 30

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este domingo las condiciones invernales continuarán en el noreste y el norte del país debido a la tercera tormenta invernal.

La corriente en corro polar y un río atmosférico generarán lluvias y chubascos, así como vientos muy fuertes y la probabilidad de caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante sobre el norte y noreste del país.

Se espera que la masa de aire ártico del frente frío número 30 ocasionen un nuevo evento norte desde este domingo y hasta el martes 27 de enero, que serpa de fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Se presentan condiciones de neblina y formación de hielo en la Autopista a Laredo km 57 Salinas Victoria ı Foto: Protección Civil Nuevo León

La tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el norte de México y se debilitará gradualmente; sin embargo, su interacción con la corriente en chorro polar y con un río atmosférico que cruzará desde el occidente hasta el noreste mantendrán el ambiente muy frío a gélido.

Se espera una probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la mañana en las sierras de Sonora y Chihuahua; además de lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

