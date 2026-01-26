Evelyn Salgado fortalece la seguridad de los municipios de Guerrero con patrullas y equipo táctico.

Para seguir avanzando con paso firme por un Guerrero más seguro, justo y en paz, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó equipamiento táctico y patrullas a la Policía Municipal de 29 municipios de la entidad, donde destacó la disminución de la incidencia delictiva en Guerrero, además de informar que Chilpancingo continuará con la presencia permanente de fuerzas federales, estatales y fuerzas armadas, con más de mil elementos de la Guardia Nacional y operativos en la Autopista del Sol.

“Vamos a seguir fortaleciendo a nuestra Policía Estatal y a nuestra Policía Municipal para que cuenten con una identidad institucional sólida, con estándares claros de operación y con las condiciones necesarias para cumplir con su labor con eficacia y dignidad”, afirmó Evelyn Salgado, al tiempo de llamar a dignificar a los cuerpos policiales como una prioridad para los gobiernos municipales.

En las instalaciones de la UNIPOL, la mandataria estatal destacó que, gracias a los esfuerzos diarios de coordinación, Guerrero avanza con paso firme en la pacificación y el bienestar, con resultados en materia de seguridad, consolidándose 2025 como el año con menor incidencia de homicidios dolosos desde que se tiene registro.

“2025 fue el mejor año en seguridad. Diciembre, en particular, fue el mes con el nivel más bajo, con solo 72 homicidios”, destacó la gobernadora, además de señalar que la percepción de inseguridad en la población sigue con una tendencia a la baja en diversos municipios.

En este contexto, la gobernadora Evelyn Salgado hizo entrega de 59 patrullas equipadas a 29 municipios prioritarios que cumplieron con los procedimientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de la distribución de 528 chalecos tácticos y 523 cascos de protección, lo que fortalece las capacidades de las fuerzas estatales y municipales.

A nombre de las y los presidentes municipales, el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, reconoció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por su apoyo permanente en la atención a la seguridad de la capital del estado, con la entrega de equipamiento y cuatro patrullas equipadas para fortalecer las capacidades de la Policía Municipal.

Con la entrega de nuevo equipamiento y patrullas reforzamos las capacidades operativas de la Policía Estatal y de las policías municipales, fortaleciendo la ruta de construcción de paz al dotar de más y mejores herramientas a nuestras instituciones de seguridad, para que puedan… pic.twitter.com/3N9zQbBSc3 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) January 26, 2026

Entre los alcaldes beneficiarios estuvieron la edil de Acapulco, Abelina López Rodríguez; de Iguala, Erik Catalán Rendón; de Tlapa, Gilberto Solano Arreaga; de Huitzuco, Eder Nájera; de Zihuatanejo, Liz Tapia; de Tixtla, Alberto Michi Campos; y de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo, entre otros.

En el evento estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Víctor Francisco Olivares Guzmán; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán; el fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda; así como mandos militares, de la Guardia Nacional y funcionarios estatales.

JVR