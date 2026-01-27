Cinco personas heridas y una fallecida tras balacera en Zapopan, Jalisco

Una balacera registrada la tarde de este martes 27 de enero de 2026 en el municipio de Zapopan, Jalisco, dejó como saldo cinco personas lesionadas por arma de fuego y una más que perdió la vida tras recibir atención médica, informaron autoridades municipales y servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas en la colonia Jardines del Tepeyac, específicamente en el cruce de las avenidas Guadalupe y Clouthier, una zona de alta afluencia vehicular y comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría sido directo contra una camioneta presuntamente blindada, la cual se encontraba estacionada frente a una tintorería cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra.

La unidad presentó múltiples impactos de bala en el parabrisas delantero, lo que provocó pánico entre transeúntes y comerciantes de la zona. Tras el ataque inicial, se reportaron personas heridas en distintos puntos cercanos, lo que sugiere que el enfrentamiento se extendió por varias calles.

Elementos de la Policía Municipal de Zapopan acudieron al lugar y acordonaron la zona para resguardar la escena, mientras paramédicos de la Cruz Verde y servicios de emergencia estatales brindaron atención médica a los lesionados. En el sitio se confirmó que al menos cinco personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego, entre ellas dos escoltas, quienes fueron trasladados a hospitales para su atención.

Además, se informó que una persona más llegó por sus propios medios a una unidad médica, donde posteriormente falleció a consecuencia de las heridas, elevando a una el número de víctimas mortales derivadas del ataque.

A varias cuadras del punto principal, autoridades localizaron otros indicios balísticos, lo que llevó a ampliar el perímetro de seguridad y a realizar cierres viales temporales en avenidas como Patria, Guadalupe y Clouthier, generando afectaciones al tránsito durante varias horas.

Tras los hechos, se desplegó un operativo de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara para dar con los presuntos responsables, quienes, según versiones preliminares, habrían huido a bordo de un vehículo. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

