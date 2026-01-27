Evelyn Salgado acuerda con ediles priorizar la seguridad en sus municipios.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde llamó a las y los alcaldes de Guerrero a hacer de la seguridad una prioridad en sus municipios, cumplir con los programas alineados a la estrategia nacional y aplicar de manera responsable los recursos, refrendando el compromiso institucional con la pacificación del estado.

Durante el encuentro, la mandataria estatal señaló que, desde el inicio de su administración, se han atendido los ejes principales de la estrategia nacional de seguridad, como la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, así como la coordinación plena con las entidades y los gobiernos municipales.

La gobernadora destacó los avances en materia de seguridad, logrando fortalecer la videovigilancia en los centros de control y la unidad de investigación, además de realizar reformas para combatir delitos de alto impacto, privilegiando la coordinación interinstitucional.

Subrayó que estos esfuerzos han permitido una reducción de los índices delictivos en 2025, año que registró la menor incidencia de homicidios en más de una década. En particular, diciembre alcanzó el nivel más bajo en el registro de este delito, además de mostrar una tendencia a la baja en el robo de vehículos y la extorsión.

Evelyn Salgado convocó a las y los presidentes municipales a continuar fortaleciendo las capacidades de sus instituciones mediante mayor inversión en equipamiento, profesionalización, infraestructura y tecnología, así como el fortalecimiento institucional a través de los recursos del FASP 2026, los cuales representan una oportunidad que debe traducirse en una mejor respuesta operativa.

“Cada peso invertido debe traducirse en presencia, mejor respuesta operativa y resultados medibles para la ciudadanía. Es fundamental que los recursos se ejerzan con transparencia y responsabilidad”, puntualizó la gobernadora.

Durante la sesión, por unanimidad de votos, fueron aprobados los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad Pública para asumir el compromiso con los municipios, impulsando la inversión de al menos el 20 % de los recursos del FORTAMUN en acciones de seguridad pública, en apego a los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, en cumplimiento del Acuerdo 01/LI/2025, se aprobó que las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de procuración de justicia mantengan abiertas, de manera permanente, sus convocatorias de reclutamiento, con el fin de incrementar el estado defuerza de las corporaciones.

El Consejo también aprobó que las instancias operadoras del gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), correspondiente al ejercicio fiscal 2026, ejecuten los recursos asignados con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir los objetivos de los programas con prioridad nacional y contribuir a la salvaguarda de la seguridad pública del estado.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna, informó sobre los avances en materia de seguridad durante el ejercicio 2025, destacando el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Estatal. Detalló que se han evaluado 8,409 elementos y certificado 5 mil 632, de los cuales el 79 % pertenecen a la Policía Estatal, de la policía de investigación y policías municipales y el 70.7 % al sistema de seguridad penitenciaria.

Agregó que, con el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado, se incrementaron en 20 % los viáticos de los elementos, se entregaron estímulos por desempeño a 74 policías, con una inversión superior a 235 mil pesos, y mil 723 elementos fueron beneficiados con jornadas de capacitación.

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Víctor Francisco Olivares Guzmán, destacó que la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública es un espacio donde, de manera coordinada, transparente y responsable, se definen las políticas públicas fundamentales para la seguridad del estado, alineadas a la estrategia nacional.

Con la presencia de 60 presidentas y presidentes municipales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó su compromiso de seguir fortaleciendo las capacidades de las corporaciones de seguridad, incrementar su estado de fuerza y garantizar la tranquilidad de las y los guerrerenses.

Asistieron al evento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; la diputada Pilar Vadillo Ruiz; el comandante de la Octava Región Naval, Enrique Barney Montalvo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García Ponce de León; el fiscal general del Estado, Zipacná Torres Ojeda, así como integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y mandos militares.

