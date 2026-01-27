Joaquín Díaz Mena fortalece cooperación de Yucatán con los Países Bajos.

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, recibió en Palacio de Gobierno al embajador del Reino de los Países Bajos, AndréDriessen; a la cónsul honoraria, Saskia Bezemer, y a la asesora económica, Irasema Mendoza, con el propósito de fortalecer el diálogo institucional y establecer un canal de cooperación directa.

Durante la reunión, realizada en el Salón de los Retratos, el mandatario estatal reiteró la disposición del Gobierno del Estado para trabajar de manera coordinada, con objetivos definidos y compromiso institucional, para que la cooperación genere beneficios concretos para ambas partes.

El encuentro se centró en áreas estratégicas como el desarrollo portuario, la agricultura, la gestión del agua y el sector energético, con miras a impulsar el desarrollo de Yucatán.

En este contexto, Díaz Mena destacó la importancia de recibir al embajador del Reino de los Países Bajos, André Driessen, y señaló que este encuentro abre un canal de diálogo con un país referente en planeación, cooperación y desarrollo sostenible.

“Yucatán vive un momento de definiciones, con estabilidad social y reconocimiento como el estado más seguro de México, gracias a la colaboración ciudadana y al fortalecimiento de las corporaciones policíacas", manifestó.

Resaltó los antecedentes de cooperación y la confianza empresarial neerlandesa en Yucatán, ejemplificada con la inversión de Heineken, y señaló que la relación bilateral se enfoca en áreas estratégicas como la gestión del agua, el desarrollo portuario, la agricultura sostenible y la transición energética.

“El proyecto Renacimiento Maya busca reducir desigualdades mediante infraestructura moderna, como la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de carga y polos industriales en distintas regiones del estado, además de nuevas plantas de ciclo combinado que operarán con gas natural", detalló.

El mandatario destacó los avances en el campo yucateco, con más de 750 kilómetros de caminos sacacosechas y sistemas de riego solar que fortalecen la producción agrícola, y aseguró que la cooperación internacional aporta conocimiento y mejores prácticas para consolidar un desarrollo sostenible.

Finalmente, agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en proyectos estratégicos como el Tren Maya y el Puerto de Altura, y afirmó que este encuentro marca el inicio de una relación cercana y estructurada entre Yucatán y los Países Bajos, basada en una visión compartida de progreso y bienestar.

En su intervención, el embajador expresó su interés en fortalecer la colaboración con Yucatán, al señalar que existen temas comunes como el manejo del agua, la energía y el desarrollo sostenible, en los que su país puede aportar experiencia y soluciones.

“La visita a la región es relevante, pues problemáticas como el sargazo en Quintana Roo también impactan el potencial turístico de Yucatán; es por ello que los Países Bajos buscan contribuir con propuestas innovadoras para atender estos retos", indicó.

El diplomático europeo resaltó la trayectoria de las relaciones bilaterales con México, que cumplirán 200 años, y mencionó las inversiones neerlandesas en Yucatán, como la planta cervecera de Heineken en Kanasín y la modernización de la terminal de APM Terminals en el Puerto de Progreso, proyectos que se distinguen por su sustentabilidad y eficiencia.

Por último, enfatizó que Yucatán y la península son zonas de gran biodiversidad y potencial para avanzar hacia modelos de energía renovable, solar, eólica y biomasa, lo que abre oportunidades de cooperación entre instituciones, empresas y comunidades para impulsar un desarrollo más sustentable y competitivo.

Durante la reunión, funcionarios estatales expusieron proyectos agrícolas en marcha, entre ellos el programa hidroagrícola con paneles solares, acciones de monitoreo para el cuidado del agua, incorporación de tecnologías para su saneamiento y la generación de energías verdes, y destacaron que en breve iniciarán operaciones nuevas empresas de este sector.

En esta reunión participaron el director general de Asuntos Internacionales, Emanuel Cortés González; el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez; el subsecretario de Planeación para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, José Luis González Pérez; el director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, Francisco Torres Rivas; el subsecretario de Planeación y Análisis Económico de la Secretaría de Economía y Trabajo, Andrés Bates Loria; y el director de Planeación y Programación de la Agencia de Energía de Yucatán, Michel Echeverría Martínez.

