Mara Lezama fortalece a Policía Municipal de Cozumel con vehículos, equipo y tecnología.

Con propósito de cuidar la vida, prevenir la violencia y generar confianza, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó en Cozumel la renovación y fortalecimiento del parque vehicular, así como la entrega de prendas de protección, vestuario, uniformes, vehículos, mobiliario y equipo tecnológico para la Policía Municipal, como parte de una estrategia integral de construcción de paz con sentido social y transparencia.

Durante el evento y acompañada del presidente municipal José Luis Chacón Méndez, Mara Lezama destacó que, a través del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista, se realizó una inversión superior a los 24.5 millones de pesos para la renovación y fortalecimiento del parque vehicular, lo que permitirá mejorar la capacidad operativa y de respuesta de las corporaciones de seguridad.

Entre el equipamiento entregado se encuentra un vehículo blindado nivel III Plus para operativos de alta seguridad y traslado de personal en situaciones de riesgo; nueve patrullas tipo pick-up para vigilancia urbana y reacción inmediata; ocho motopatrullas para recorridos en zonas de difícil acceso; una motopatrulla cuatrimoto para patrullaje en áreas rurales, costeras o de tránsito complejo; así como dos vehículos tipo RZR destinados a misiones especiales en terrenos irregulares.

TE RECOMENDAMOS: Para fortalecer la paz en Guerrero Evelyn Salgado acuerda con ediles priorizar la seguridad en sus municipios

La Gobernadora de Quintana Roo subrayó que todas las unidades están equipadas con tecnología de comunicación, señalización y sistemas de protección, conforme a los estándares nacionales, lo que garantiza mayor eficiencia y seguridad tanto para los elementos policiacos como para la ciudadanía.

🚓🚨Entregamos equipamiento a la Policía Municipal de #Cozumel con una inversión de más de 30 millones de pesos en vehículos, tecnología, uniformes y equipo de protección, para fortalecer la seguridad, dignificar su labor y seguir construyendo paz y tranquilidad en todo… pic.twitter.com/7zSqSfZdCs — Mara Lezama (@MaraLezama) January 27, 2026

Adicionalmente, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se destinaron más de 5 millones de pesos para la adquisición de uniformes, equipo de protección, tecnología y vehículos, contribuyendo a dignificar la labor policial y a proteger a quienes diariamente velan por la tranquilidad de la población.

A estos esfuerzos se suman recursos municipales dirigidos al fortalecimiento de áreas estratégicas como la Unidad K9, considerada clave en la prevención y detección del delito.

Mara Lezama enfatizó que cada peso invertido tiene un propósito claro: cuidar la vida, prevenir la violencia y generar confianza ciudadana. Reafirmó que, en un municipio turístico como Cozumel, la seguridad es sinónimo de bienestar, futuro y paz, y que en Quintana Roo la paz se construye todos los días, colocando siempre a las personas en el centro de las decisiones públicas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR