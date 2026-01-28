80% de empresas formalizan interés en polo de desarrollo de Puebla, destaca Armenta.

En Puebla, el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) ya es una realidad, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, al destacar que ya se cuenta con el 80 por ciento de cartas de intención de empresas interesadas en instalarse.

Subrayó que no se permitirá la especulación con la tierra por parte de inversionistas, ya que el objetivo central es impulsar el desarrollo y la generación de prosperidad compartida. Además, recordó que el Polo de Desarrollo fue la ciudad perdida de los gobiernos neoliberales, quienes solo pensaron en capital extranjero, mientras que los gobiernos de la Cuarta Transformación trabajaron para rescatar dicho espacio.

“Le damos la tierra a los poblanos que quieran invertir, a los mexicanos, a los migrantes y al capital extranjero que quiera invertir, no especular con la tierra”, apuntó Alejandro Armenta.

El gobernador subrayó que la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad en San José Chiapa ya funcionaba, y lo que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue detonar 400 hectáreas destinadas para generar el PODECOBI. Recordó que la titular del Ejecutivo federal decidió instalar en esta zona un Parque de Economía Circular, el cual no será un tiradero o relleno sanitario, sino un Centro de Transformación de Residuos para su reutilización.

El director de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, Antonio Silva, detalló que las empresas confirmadas para participar en el PODECOBI, se encuentra una relacionada con la producción de autos eléctricos, un proyecto agroindustrial, una fábrica elaboración de estructuras metálicas y otra destinada al diseño de saborizantes para alimentos. Mencionó que alineados al Plan México van a reforzar los sectores químicos, petroquímico, textil, electromovilidad, agroindustria y farmacéutica.

Puntualizó que el Polo de Desarrollo Económico es el primer parque científico y tecnológico bajo la visión del gobernador Alejandro Armenta con una posición estratégica, ya que son el corazón del país con conectividad a la Ciudad de México, y además de ser la puerta al sur sureste del país, lo que los convierte en un punto competitivo para el desarrollo económico.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, señaló que en Puebla lograron consolidar un ecosistema bajo el humanismo mexicano; para ello han trabajado entre la industria y la academia, lo que permitió atraer 60 cursos entre nanotecnología e inteligencia artificial, además, próximamente se desarrollará un Diplomado de Periodismo Científico.

Reiteró que Puebla participa en 15 proyectos de tecnología que impulsa la presidenta de México. Resaltó el proyecto del primer auto eléctrico mexicano Olinia, la Casa de Diseño de Semiconductores “Kutsari” y la instalación de la Universidad Rosario Castellanos.

JVR