Atacan al jefe de la Policía de Culiacán

MOMENTO DEL CHOQUE entre un vehículo oficial con uno de los agresores.

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro Bravo, acudió a atender un reporte de detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Terranova, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán, cuando fue atacado a balazos, aunque resultó ileso.

De acuerdo con reportes locales, el jefe policiaco acudió al lugar para supervisar y coordinar las acciones operativas ante el reporte de una balacera, pero junto con los policías municipales fue agredido por los civiles armados, lo que originó una persecución por el sector en la que los delincuentes, en su intento de huida, arrojaron “ponchallantas” al convoy oficial, lo que generó un choque que afectó a civiles.

EL DATO: EL CORONEL Alejandro Bravo llegó con sus elementos municipales a la colonia Terranova, tras recibir una denuncia ciudadana por la presencia de grupos armados.

A pesar de que la camioneta del secretario recibió múltiples impactos de bala en cristales y carrocería, quedando estacionada frente a un jardín de niños del sector, el jefe policiaco, un militar de alto rango retirado, logró salir a salvo.

TE RECOMENDAMOS: Coincide con repunte de asesinatos Aumenta temor en ciudades clave de Campeche

Se mencionó que los delincuentes escapaban, pero el coronel los impactó con su camioneta, lo que permitió detener a cuatro delincuentes armados.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dijo que presuntamente la balacera se suscitó luego de que un grupo de delincuentes iba siguiendo a tres elementos de la corporación municipal que acaban de salir de su turno.

Añadió que, tras la persecución, se logró la detención de cuatro delincuentes y el hecho puso en alerta a estudiantes y padres de familia que circulaban por las inmediaciones de un plantel educativo cercano a la zona de crisis.

CON MÚLTIPLES IMPACTOS de bala quedó una patrulla municipal. ı Foto: Especial

De acuerdo con testigos, varios de los padres de familia que iban a recoger a sus hijos terminaron escondidos entre los autos para ponerse a salvo.

En la primaria Adolfo López Mateos, ubicada sobre la calle Ramón López Velarde, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego muy cerca de la escuela, por lo que varios ciudadanos pararon su marcha con la esperanza de que el intercambio de disparos cesara.

1 Elemento municipal resultó con heridas de esquirlas

Las autoridades aseguraron que un policía municipal resultó herido por esquirlas de bala, aunque las lesiones no son de gravedad y ya recibe la atención correspondiente.

La balacera obligó a que hoy y mañana las demás escuelas de la zona tuvieran clases virtuales como medida de seguridad, informó la titular de la Secretaría de Educación, Gloria Imelda Félix.

La funcionaria también reveló que, tras la balacera, un padre de familia resultó herido en la cabeza y su hija, de aproximadamente nueve años de edad, presentó una herida en la mejilla por el impacto en los cristales al momento de la embestida por parte del vehículo de los delincuentes involucrados en la persecución, cuando ellos iban llegando a la primaria por la mañana.

“Les dimos seguimiento puntual; por fortuna, fueron trasladados, la esposa del señor los trasladó a la Cruz Roja. La niña ameritó una sutura pequeña en la mejilla; el señor, una sutura en la parte de la cabeza. Están siendo atendidos únicamente para los efectos de garantizar que no haya ninguna otra afectación; se les harán unas radiografías… Me quedé a reunión con la planta docente para acordar que hoy y mañana estaremos en la virtualidad”, expresó la secretaria de Educación del estado.