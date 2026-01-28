En Puebla, autoridades dan golpe contundente contra el robo a transporte de carga

Como parte de la estrategia integral de seguridad implementada por el Gobierno del Estado de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), se mantienen trabajos permanentes de coordinación, inteligencia e investigación, para inhibir y combatir delitos de alto impacto.

Resultado del monitoreo estratégico realizado desde C5i y tras un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Amozoc, se logró la detención de José N., presunto líder de un grupo dedicado al robo a transporte de carga, despojo, amenazas y lesiones. Además, se recuperó una camioneta con reporte de robo en Tlaxcala, por lo que las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales realizan diversas labores táctico-operativas para ubicar y detener a otros posibles cómplices.

El presunto delincuente. ı Foto: Especial.

En otra acción contundente llevada a cabo en el municipio de Miahuatlán, autoridades de los tres órdenes de gobierno, desmantelaron un inmueble presuntamente utilizado para almacenar y desvalijar vehículos robados.

Al interior de la propiedad ubicada sobre carretera Orizaba–Tehuacán, en la localidad de Villa Alegría, las fuerzas de seguridad localizaron 70 indicios presuntamente relacionados con el delito de robo a transporte de carga.

El trabajo conjunto de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE), permitió asegurar 37 unidades con los medios de identificación alterados, entre las que destacan retroexcavadoras, cajas secas, plataformas, semirremolques y tractocamiones.

Asimismo, las autoridades federales y estatales ubicaron otros 33 elementos de prueba como vehículos compactos, un remolque, una pipa, una cabina y un motor de tractocamión, los cuales no cuentan con reporte de robo.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, fortalece el trabajo interinstitucional con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el objetivo de combatir los delitos patrimoniales.

