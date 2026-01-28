Maru Campos invita a sumar esfuerzos por el cuidado del medio ambiente durante el ChihuAgua Fest.

Al participar como invitada de honor en la ceremonia de clausura del ChihuAgua Fest 2026, la gobernadora Maru Campos invitó a las y los jóvenes presentes a sumar esfuerzos por el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

El evento se llevó a cabo en Expo Chihuahua, Centro de Exposiciones y Convenciones, donde la mandataria recordó a los asistentes, la importancia de la buena administración y la infraestructura hídrica, sobre todo en el panorama actual.

Acompañada del director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir, puntualizó que el cuidado del recurso es una tarea que involucra a todos los sectores.

“Hemos invertido en infraestructura como nunca se ha hecho en Chihuahua. El agua es como la energía, no importa cuánto hagamos los gobiernos para generar más infraestructura y tener más agua, si no la cuidamos todos”, expresó.

Agradeció a los participantes, expositores, invitados y empresas que se unieron a esta iniciativa, para dejar un mensaje de reflexión social.

La jornada de actividades inició desde temprana hora con conferencias magistrales, paneles de preguntas y respuestas, dinámicas interactivas y un pabellón de exhibición de productos de empresas ecológicamente responsables.

El cierre del evento estuvo a cargo del youtuber chihuahuense Chumel Torres, quien presentó la conferencia “La honestidad paga”, en la que recordó que las buenas prácticas desde la infancia son clave para el progreso, especialmente en Chihuahua.

En esta edición se contó además con la presencia de creadores de contenido locales, actores de doblaje, panelistas como Carlos Chavira, Luis Carreño, René García y Ashley Hinojos.

JVR