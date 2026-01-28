Un préstamo, el móvil en crimen de traductores

EL FISCAL general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que el móvil del asesinato de los intérpretes de lenguas de señas Victor Manuel Mujica y su esposa Anayeli Hernández, junto con su hija de 12 años, fue un préstamo de dinero entre familiares.

En conferencia de prensa, el fiscal explicó que, luego de la detención de Alfredo “N” el pasado sábado en el estado de Morelos, como presunto responsable, se comenzó con las primeras entrevistas, las cuales revelaron el motivo del multihomicidio de la familia.

Torres Piña confirmó que el detenido era primo hermano de una de las víctimas y que dejó varias evidencias con las que se pudo establecer su relación en el caso y llevar a su detención.

EL TIP: LAS VÍCTIMAS eran reconocidas por brindar sus servicios como intérpretes de lenguaje de señas en el Congreso de Michoacán y el Gobierno del estado.

“El día 24 de enero se logró la detención de Alfredo ‘N’, quien es primo hermano de una de las víctimas y quien dentro de las primeras entrevistas todo indica que se trata de un tema de recursos, un préstamo entre familiares el móvil de este lamentable hecho”, sostuvo el funcionario local.

También dijo que en el caso del multihomicidio de la familia no se advierte que esté vinculado a la delincuencia organizada ni con la actividad profesional de las víctimas como intérpretes y defensores de derechos humanos.

“Hasta el momento ya se tiene a una persona detenida, Alfredo ‘N’, de 47 años de edad; de manera paralela se continúa con búsqueda y localización de otros probables involucrados. Con base en las investigaciones, hasta el momento no se advierte que este homicidio esté vinculado con la delincuencia organizada ni con la actividad profesional de las víctimas”, refirió Torres Piña.

1 Detenido hay por ahora tras el homicidio múltiple

El pasado 17 de enero, los cuerpos de la familia aparecieron calcinados sobre la autopista México-Morelia-Guadalajara, en el poblado de Ucareo del municipio de Zinapécuaro, a 60 kilómetros de Morelia.