Van 7 a juicio por el caso Waldo’s

ASPECTO de los daños al Waldo’s de Hermosillo, el 1 de noviembre pasado.

LA FISCALÍA General del Estado de Sonora dio a conocer que seis personas físicas, así como una persona moral, fueron vinculadas a proceso por el incendio de la tienda Waldo’s ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en Hermosillo, en el cual fallecieron 24 personas.

La institución dijo que un juez de control consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de las personas imputadas.

También indicó que el juez determinó que las personas que irán a juicio continúen el proceso bajo medidas cautelares en libertad y se les impuso la obligación de presentación periódica, la exhibición de garantía económica y la prohibición de salir del estado.

La Fiscalía de Sonora refirió que al representante legal de la empresa Waldo’s, el juez le dictó la prisión preventiva justificada; sin embargo, no se pudo ejecutar debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, la cual será impugnada.

También se dio a conocer que se otorgó un plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria, durante el cual se fortalecerán las pruebas para el esclarecimiento total de los hechos.

Además, en la audiencia celebrada, el juez determinó no vincular a proceso a dos personas: una por considerar que la presunta conducta delictiva se encontraba prescrita, y la otra en virtud de considerar, a su juicio, que no se acreditaba su probable responsabilidad; no obstante, la fiscalía no compartió dicho criterio, por lo que anunció que apelará tal decisión.