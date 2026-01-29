Atribuyen baja de delitos en Edomex a trabajo coordinado entre Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez.

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, afirmó que la reducción histórica de todos los delitos en el Estado de México, como la baja en un 54% de homicidios dolosos, se debe principalmente al trabajo coordinado entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“Yo siempre he dicho que ellas dos representan políticamente lo mejor del nuestro movimiento, son dos mujeres que no les tiembla la mano, que echan para adelante, que supervisan, que están al frente y que van dando resultados”, declaró el encargado de la política interna mexiquense.

Duarte Olivares, recodó que el Estado de México se posicionó como una de las entidades que más visitó la Presidenta Claudia Sheinbaum durante el 2025, sumando 34 municipios mexiquenses visitados.

“Eso nos da mucha fortaleza pero también nos compromete mucho. Hay una muy importante intervención de la Presidenta, que en coordinación con la Gobernadora, han hecho muy buen equipo”,

En el 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum ya visitó Ecatepec, donde realizó la Conferencia Matutina y presentó los avances de la estrategia de seguridad del Mando Unificado.

Así como Tlalnepantla, donde supervisó la entrega de apoyos de los programas Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Adultos Mayores.

JVR