Congreso de Jalisco rechaza iniciativa para modificar cambio de género antes de cumplir mayoría de edad

El Congreso de Jalisco rechazó durante la sesión de 28 de enero del 2026 una iniciativa que buscaba permitir que niñas, niños y adolescentes pudieran modificar legalmente su género antes de cumplir la mayoría de edad.

La iniciativa fue presentada por legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La iniciativa no obtuvo el respaldo necesario del Pleno y fue desechada tras una votación que registró 11 votos a favor, 22 en contra y una abstención.

El análisis se dio en medio de un debate sobre derechos, alcances legales y protección de las infancias.

En el caso de Jalisco, la decisión legislativa refirió que este tipo de cambios deberán realizarse únicamente al alcanzar la mayoría de edad, manteniendo el marco jurídico vigente en la entidad.

Durante la sesión del miércoles, los legisladores de diversos partidos fijaron su postura.

La mayoría de los diputados votaron en contra de la iniciativa al considerar que no existían las condiciones jurídicas ni los consensos necesarios para permitir modificaciones legales de identidad en personas menores de edad.

El resultado de la votación cerró la posibilidad de que la propuesta avanzara en comisiones o en el proceso legislativo, dejando sin cambios la legislación local en materia de identidad sexo-genérica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR