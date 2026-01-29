Michoacán anotará un ‘touchdown’ con 120 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl LX

Este año, Michoacán enviará más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos para el Super Bowl LX, posicionando nuevamente al estado como el líder de la agroexportación nacional, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Alfredo Ramírez Bedolla dijo que, para este año, el 90 % del aguacate exportado cuenta con la certificación Proforest Avocado, pues proviene de huertas libres de deforestación.

Ello ha sido posible gracias a la implementación del sistema de vigilancia satelital Guardián Forestal, creado por la presente administración estatal.

Explicó que para el evento deportivo más importante en Estados Unidos, el cual se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, 68 municipios de Michoacán cultivadores de aguacate empezaron a enviar el fruto a diversas ciudades de ese país.

Alfredo Ramírez Bedolla hizo hincapié que Michoacán cuenta con una superficie superior a 182 mil hectáreas de huertas distribuídas en municipios como Uruapan, Tancítaro, Ario, Nuevo Parangaricutiro, Tacámbaro o Peribán.

“Esto permite que la producción anual de aguacate supere un millón 300 mil toneladas anuales”, refirió Ramírez Bedolla, destacando que la industria aguacatera es una de las principales fuentes de empleo y el sustento para miles de familias.

Además de aguacate, dijo, Michoacán ocupa el primer lugar en producción de otros productos como limón, guayaba, fresa y zarzamora.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reportó que, a dos años de la puesta en marcha de este instrumento de certificación, se han registrado 58 mil huertas de aguacate y verificado más de 240 mil cortes del fruto, con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial con que se vigilan las 6 millones de hectáreas de territorio con que cuenta el estado.

