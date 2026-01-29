‘Ningún sismo o huracán nos va a tumbar’: Evelyn Salgado al entregar apoyos a población afectada

“Ningún sismo nos va a tumbar, vamos a seguir adelante. Ni sismos, ni huracanes, ni nada, nosotros seguimos adelante, con la fuerza que tiene este pueblo imparable y este estado maravilloso que es Guerrero”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, durante la entrega de insumos y enseres del programa Tianguis del Bienestar, en el que se otorgaron apoyos para la población que resultó afectada por el temblor del pasado 2 de enero.

En compañía del coordinador operativo de este programa, Santiago Segui Amortegui, la gobernadora refrendó su compromiso de apoyar a la población que más lo necesita, mediante un trabajo en el territorio y de manera permanente. Por ello anunció que además de esta entrega coordinada con el gobierno federal, también se pondrá en marcha una estrategia de apoyo, mediante la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco), destinada a panaderos y artesanos que tuvieron daños a consecuencia de este fenómeno natural. De igual manera informó que, en colaboración con la empresa Cemex, se apoyará para la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas afectadas.

“He instruido a la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico para que se reúna con el presidente municipal, van a tener una reunión y van a informar sobre cómo va este programa, este proceso para la entrega de apoyos destinados a nuestros panaderos y artesanos, para que recuperen sus hornos artesanales, para que hagan el delicioso pan de San Marcos, que aparte es algo emblemático de aquí de San Marcos, ese pan tan sabroso”, informó.

TE RECOMENDAMOS: Felicita a participantes Mara Lezama encabeza clausura de capacitación especializada en seguridad rumbo al Mundial 2026

Durante su mensaje, la gobernadora agradeció a todos los que hacen posible la entrega de apoyos del Tianguis del Bienestar, pues permite que muchas familias que los necesitan puedan tener este beneficio directo. Y agregó: “Todo esto se devuelve al pueblo de México y esto es lo más importante, que todo lo que ustedes ven aquí, ya no se maneja con opacidad, hay absoluta transparencia y estos productos, estos enseres, todo lo que se va a dar el día de hoy, va directamente a quienes más lo necesitan, en este caso, a las familias de San Marcos”.

En su participación, Santiago Segui Amortegui destacó que estos apoyos van de manera directa para la población y enfatizó que esta estrategia conjunta impulsada desde el gobierno de México está cimentada en la justicia social. “Señora gobernadora, decirles que estamos listos para el Tianguis, decirles que estamos más que listos, estamos contentos, estamos preparados para las niñas, los niños, los adultos mayores, para todo el mundo”, dijo.

En tanto, el alcalde de San Marcos, Misael Lorenzo Castillo, agradeció el compromiso permanente de la gobernadora para atender las necesidades de la población; dijo que con esta acción, la población es testigo de una política pública con sentido social y una estrategia de gobierno que se traduce en hechos concretos, apoyos directos y atención real.

Enseguida, la gobernadora y los representantes de las diversas dependencias realizaron la entrega de los apoyos.

Asistieron a este acto, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros; el secretario del Bienestar en el estado, Pablo André Gordillo; la titular de Sefodeco, Teodora Ramírez Vega; el secretario técnico de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, Héctor DanielOcampo Popoca; el Administrador del SAT, Raymundo Castañón Aguilar; el representante de la Novena Región Militar, Ángel Abarca Merino; el representante de la Guardia Nacional, Alexis Ruiz Mena; el subdirector de Aduanas, Edgar Omar Galván García, así como invitados especiales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR