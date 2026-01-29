Encuentro en CDMX

Se reúne Tere Jiménez con Martí Batres, director general del ISSSTE

Gobernadora de Aguascalientes sostuvo una reunión de trabajo con Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; objetivo, fortalecer la coordinación institucional y revisar algunos proyectos orientados a mejorar la atención médica

El funcionario federal y la Gobernadora constitucional.
El funcionario federal y la Gobernadora constitucional. Foto: Gobierno de Aguascalientes.
Por:
La Razón Online

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y revisar algunos proyectos orientados a mejorar la atención médica y los servicios que se brindan a las y los derechohabientes.

Durante el encuentro que se realizó en la Ciudad de México, se analizaron diversas acciones conjuntas que permitirán avanzar en la calidad de los servicios de salud y mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria.

La gobernadora Tere Jiménez reiteró su disposición al diálogo y la colaboración con el Gobierno Federal, al considerar que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno es fundamental para garantizar una atención oportuna, eficiente y de calidad para las familias de Aguascalientes.

TE RECOMENDAMOS:
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador constitucional.
En 2026

Michoacán anotará un ‘touchdown’ con 120 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl LX

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Momento del traslado hospitalario del legislador Sergio Torres.
En medio de un fuerte operativo de seguridad

Sergio Torres, diputado de MC y baleado en Sinaloa, es trasladado a otro hospital | VIDEO