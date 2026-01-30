PAN rompe con PRI en Coahuila para comicios

Las dirigencias de PRI y Unión Democrática de Coahuila, al formalizar su alianza ante el Instituto Electoral de Coahuila el miércoles pasado.

Por determinación del Comité Ejecutivo Nacional, el PAN en Coahuila no formará alianzas con otros organismos políticos en la próxima elección, aseguró la dirigente estatal Elisa Maldonado.

“Estamos listos para dar la batalla frente al proceso que viene. Nuestro objetivo es seguir siendo un punto de unión entre la ciudadanía y el Gobierno, y cerrar el paso a Morena”, expresó Maldonado.

Con la nueva decisión, el PAN rompe la coalición con el PRI, con la cual, en el pasado proceso electoral, ambos partidos consiguieron la mayoría en el Congreso y la gubernatura.

El Dato: LAS ELECCIONES estatales en Coahuila serán las únicas en el país este año, se llevarán a cabo el domingo 7 de junio y con ellas se renovará el Congreso local.

La dirigente estatal aseguró que la estructura panista está preparada para este reto y para mantenerse como el vínculo entre sociedad y gobierno.

“Esta vez el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido nos encomendó llevar a cabo este proceso electoral de manera particular; en el partido acatamos y respetamos, y es por eso por lo que hoy estamos listos para dar la batalla frente al proceso que viene”, expresó la dirigente.

El PAN optó por caminar solo, aunque el PRI sí concretó una nueva coalición. El dirigente estatal del tricolor, Carlos Robles, formalizó una alianza con la Unión Democrática de Coahuila, encabezada por Lenin Pérez. Juntos registraron la Alianza Ciudadana por la Seguridad, acompañados por alcaldes, diputados y liderazgos regionales.

En entrevista con La Razón, Fernando Ojesto, profesor visitante en el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame, dijo que esta decisión rumbo a las elecciones en Coahuila es una “prueba de fuego” para el PAN y un ensayo para ver si se mantiene la alianza nacional rumbo a los comicios intermedios del 2027.

“Esto es estrategia política del PAN, que será este 2026 una prueba de fuego, que es la única elección que hay, que es la de Coahuila, y también para 2027, para ver si se mantiene el PAN sin ser alianza del PRI o cambian y reculan en su estrategia. Entonces, creo que será una prueba de fuego para el futuro del PAN y de estas coaliciones que ha habido entre PRI y PAN en los últimos años”, dijo.

Agregó que tanto el PRI como el PAN tienen que hacer sus mediciones electorales para ver si les conviene ir juntos en algunos estados.

25 diputados integran el Congreso de Coahuila: 16 de mayoría y nueve plurinominales

“Las coaliciones electorales tienen un objetivo muy específico, que es obtener resultados, resultados electorales. Entonces, el PRI y el PAN pues tendrán que hacer sus mediciones electorales para ver si conviene. A mí me parece que hoy en día el fenómeno de Morena y la coalición que ha tenido con el PT y con el Partido Verde, pues ha sido muy exitosa en el sentido que hoy tienen mayoría en casi, bueno a nivel federal, en el Congreso, en el Senado, y a nivel estatal casi en todos los congresos estatales y gubernaturas tienen mayoría y les ha funcionado”, dijo.

También resaltó que los partidos de oposición tienen que encontrar las coincidencias en sus objetivos y en sus propuestas, y ver si de ahí pueden construir una alianza, ya que ambos tienen objetivos en común, como evitar el debilitamiento de las instituciones.

“Me parece que lo que tienen que hacer el PRI y el PAN es encontrar las coincidencias en sus objetivos y en sus propuestas, y ver si de ahí pueden construir una alianza. ¿Por qué? Porque hay objetivos que deben de ser comunes entre la oposición, que es evitar el debilitamiento de las instituciones, evitar el debilitamiento de la democracia, cuestiones que deben de ser fundamentales y que pueden ir a una coalición electoral”, explicó.

Añadió que, ante los malos resultados que obtuvieron PRI y PAN en las elecciones del 2024, lo que ambos deben hacer es sí o sí cambiar de estrategia de comunicación política.

“En 2024 vimos que no fue tan exitosa esta coalición del PAN y del PRI. No lograron permear en la ciudadanía. Entonces, habría que ver si sigue esta alianza, si tendrían que cambiar de estrategia de comunicación política para poder arraigar más su mensaje a la gente”, expuso.

“Siempre para el partido de gobierno será mejor dividir votos. Mientras la oposición esté dividida y no logren competirle, el partido de gobierno estará mucho más cómodo. Entonces, desde un punto de vista de resultados electorales, puede ser que esta ruptura de alianza al que le beneficie sea al partido de Morena”, dijo.