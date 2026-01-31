Globos aerostáticos realizan aterrizajes forzosos en Teotihuacán y Acolman por fuertes vientos

Tres globos aerostáticos realizaron aterrizajes forzosos en los municipios de Teotihuacán y Acolman, en el Estado de México, debido a las condiciones climáticas adversas registradas este sábado, especialmente por los fuertes vientos.

Alrededor del mediodía de este sábado, medios locales reportaron que al menos tres globos se vieron obligados a realizar el aterrizaje forzoso en los citados municipios, en donde abordar estas aeronaves es una actividad turística común.

🔴 Al menos tres globos aerostáticos realizaron aterrizajes forzosos mientras sobrevolaban la Zona Arqueológica de Teotihuacán y el municipio de Acolman, debido a condiciones meteorológicas adversas.



En fotografías que circulan en redes sociales, se aprecia a los globos desinflados, tendidos sobre el suelo. Uno cayó sobre lo que aparenta ser un terreno baldío, mientras otros dos lo hicieron cerca de una zona urbana.

Asimismo, en la imagen también se observan equipos de emergencia atendiendo la situación, si bien se desconoce cuál fue el alcance de este incidente, es decir, si hubo personas lesionadas o inmuebles dañados.

De la misma forma, se desconoce cuántas personas viajaban a bordo de cada unidad, ni si fueron rescatadas.

Protección Civil estatal no ha emitido un comunicado sobre esta situación, por lo que se conoce poca información y los reportes son extraoficiales.

Sin embargo, más temprano, la dependencia había advertido que, debido al avance del frente frío 32, en interacción con otros fenómenos meteorológicos, se esperaba para este sábado descenso de las temperaturas, lluvias ligeras y clima nublado con viento.

La caída de estos globos aerostáticos se suma a recientes accidentes con vehículos similares que se han registrado en otros estados. El más grave ocurrió en abril de 2023, cuando la caída de un globo, también en Teotihuacán, dejó dos personas muertas, ambos padres de una joven quien logró sobrevivir.

¿Cómo garantizar un vuelo seguro en globo aerostático?

Verifica la certificación : Asegúrate de que la empresa tenga licencias comerciales vigentes, seguros de pasajeros y que el piloto cuente con su habilitación oficial

Prioriza el clima : Los vuelos deben realizarse con vientos suaves y visibilidad clara. Si el piloto cancela por mal tiempo, no insistas; su prioridad es tu seguridad

Vuela temprano : Opta por vuelos al amanecer, que es cuando la atmósfera está más estable y hay menos corrientes térmicas peligrosas

Atiende al “briefing” : Escucha con total atención las instrucciones de seguridad, especialmente la posición de aterrizaje (espalda apoyada, rodillas flexionadas y sujetando las asas internas)

Inspecciona el equipo : De forma visual, confirma que la canasta esté firme, los quemadores funcionen correctamente y la vela no presente daños visibles

Viste adecuadamente : Usa calzado cerrado (tipo bota o deportivo) y ropa de fibras naturales como algodón, evitando materiales sintéticos inflamables

Conoce tus límites : No vueles si estás embarazada, si tuviste una cirugía reciente o si tienes problemas óseos graves, ya que el aterrizaje puede ser brusco

Mantén el orden: No saques los brazos fuera de la canasta ni manipules las cuerdas o válvulas de gas durante el trayecto

