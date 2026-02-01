Respalda Edomex la política de la Presidenta

El Estado de México respalda las políticas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la soberanía y la defensa de la democracia de México, afirmó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Al encabezar las Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional en el Estado de México, la mandataria estatal subrayó que la Presidenta no está sola, y apuntó que, con unidad, trabajo y servicio al pueblo, desde presidentes municipales y diputados locales a militantes de Morena, “estamos haciendo patria”.

“Enviamos un mensaje a nuestra querida Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo: Presidenta, no está sola, aquí estamos miles de compañeros mexiquenses que estamos contigo, que día con día, a través de nuestro trabajo y servicio a los demás, estamos haciendo patria”, destacó ante miles de asistentes de los 125 municipios de la entidad.

La gobernadora Delfina Gómez llamó a fortalecer la unidad y la participación ciudadana, y sostuvo que la Cuarta Transformación es un movimiento cercano a la gente, que atiende, sobre todo, a quienes más lo necesitan.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. ı Foto: Cortesía

cehr