Sheinbaum reconoce trabajo del gobierno de Marina del Pilar en visita a Baja California

La Presidenta Claudia Sheinbaum, junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

Durante su visita al estado de Baja California, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien respaldó para la etapa final de su administración.

Sheinbaum destacó los resultados en materia de seguridad, con la reducción de homicidios de 8.3 por ciento en 2021 a 4.7 en 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La gobernadora Marina del Pilar y la Presidenta Claudia Sheinbaum, durante la inauguración del Viaducto Elevado de Tijuana.
La gobernadora Marina del Pilar y la Presidenta Claudia Sheinbaum, durante la inauguración del Viaducto Elevado de Tijuana. ı Foto: Cortesía

Durante su visita a Baja California, ambas mandatarias encabezaron la inauguración de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana, donde también cortaron el listón de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Asimismo, la Presidenta de la República presentó el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, y se inauguró el Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada para fortalecer la seguridad y vigilancia marítima.

Marina del Pilar Claudia Sheinbaum Baja California
Marina del Pilar Claudia Sheinbaum Baja California ı Foto: Cortesía

La gobernadora Marina del Pilar destacó que la coordinación con la Federación se traduce en más obras, más oportunidades y bienestar para las familias bajacalifornianas.

