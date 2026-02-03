Ecatepec arranca el Programa Camellones Seguros en 19 vialidades.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio el banderazo de inicio a la recuperación urbana de 19 camellones principales, lo que equivale a 91 kilómetros lineales y participarán 455 trabajadores de diversas áreas, 50 de ellos con especialidades como herreros, plomeros y albañiles.

“Cuando un espacio se ve bien, pasan dos cosas muy claras: primero, la gente lo cuida y, segundo, nos sentimos más seguros y seguras”, afirmó la presidenta municipal durante la presentación del programa Camellones Seguros, evento realizado en la explanada municipal.

Detalló que recuperarán las principales venas de movilidad, convivencia y vida cotidiana de Ecatepec, por lo que implementaron brigadas en las que intervienen 455 trabajadores municipales de diversas áreas, 50 de ellos con especialidades como jardineros, herreros, electricistas, plomeros, pintores y albañiles, que rehabilitarán 91 mil metros lineales de camellones (91 kilómetros lineales).

Entre los camellones a recuperar están, además de los ya mencionados, vía López Portillo, Valle de Guadiana, Valle del Júcar, Pichardo Pagaza, R1, Jardines de Morelos, Ciudad Cuauhtémoc, Altavilla, boulevard de los Teocallis, boulevard de los Aztecas, Recursos Hidráulicos, Valle de Almazora, Valle del Don y boulevard Quetzalcóatl.

Dijo que los trabajadores efectuarán limpieza profunda, poda, retiro de propaganda y objetos mostrencos, pintura de guarniciones y pasos peatonales, reconexión total de luminarias y construcción de rampas de accesibilidad, entre otras acciones.

Cisneros Coss aclaró que esta intervención “no es solo pintura, limpieza o luminarias. Es recuperar el espacio público para las familias, es mandar un mensaje claro: aquí hay gobierno, hay vecinos y hay comunidad”.

Mencionó que este programa “se ejecuta bajo un modelo de cooperación pueblo-gobierno. El gobierno municipal aporta materiales, planeación y supervisión técnica y el pueblo participa activamente en la recuperación de sus espacios, porque lo que se construye con el pueblo se cuida y se defiende”.

Agregó que participarán trabajadores municipales de las áreas de Servicios Públicos, Obras Públicas, Movilidad, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Tránsito, Sapase, Protección Civil, Administración, Vía Pública y Desarrollo Económico.

Durante la conferencia de prensa semanal, Cisneros Coss detalló que avanza con éxito el programa de Recolección Nocturna de Basura, que recoge hasta 50 toneladas de desechos en un día, lo que combate tiraderos clandestinos y mitiga inundaciones durante la época de lluvias, además de que mantienen mesa de diálogo con organizaciones de recolectoresvoluntarios para llegar a acuerdos al respecto.

JVR