Paro de transportistas Puebla HOY: ¿Cuáles son las rutas que no trabajan?

Los transportistas de Puebla anunciaron un paro de labores a nivel estatal este martes 3 de febrero, pues señalaron que son víctimas de una presunta extorsión por parte de la secretaria de Movilidad y Transporte de la región.

De acuerdo con el comunidaco enviado por medio de WhatsApp, la Unión de Transportistas de Puebla informaron que tanto los usuarios de transporte público como de taxi se verían afectados este martes 3 de febrero debido que realizarían un paro total de labores

Asimismo, este breve comunicado señalaba que el sector de transportistas está siendo afectado por las presuntas amenazas que recibieron por parte de Silvia Tanús, quien actualmente ocupa el cargo como secretaria de Movilidad y Transporte de Puebla.

“AVISO IMPORTANTE: A los usuarios de transporte público y de taxi. El próximo martes 3 de febrero no saldremos a trabajar en todo el estado de Puebla por la amenaza de la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, de infraccionarnos con 25 mil pesos. Tomen sus previsiones” se lee en el comunicado.

¿Cuáles son las rutas de transportistas que no trabajan hoy en Puebla?

Las rutas de transporte en puebla contarán con servicio; sin embargo, estas tendrán un número limitado de unidades disponibles pues las concesiones no cumplieron con los requisitos que estableció la autoridad.

Aproximadamente 21 mil 700 unidades de transporte público de Puebla acreditaron el trámite, mientras que solamente seis mil permisionarios de autobuses u unidades tipo van lograron acreditar el censo oficial.

De acuerdo con el comunicado, aquellas unidades que no lograron acreditar la revisión estética y de seguridad vehicular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla deberpan pagar una multa de 25 mil pesos, pues son consideradas como unidades irregulares.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier precisó que la revista vehicular es un tramite obligatorio, ya que con este se pretende retirar del servicio a aquellas unidades de transporte que tengan más de 10 años de antigüedad para poder brindar uns servicio óptimo a los usuarios.

Mientras que la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús apuntó que no atenderán a aquellas organizaciones que ejerzan presión o a “pseudo representantes, mucho menos a extorcionadores que han encontrado en el transporte su mina de oro.”

Pese a que las rutas de transporte público contaban con unidades disponibles, la reducción de unidades afectó a los usuarios, quienes tenían que esperar entre 15 y 30 minutos para poder abordar una unidad.

Además, también se reportó que los servicios de transporte disponibles por medio de aplicaciones móviles tuvieron una demanda de hata el 30 por ciento más durante el horario en el que las personas se trasladan a sus trabajos o centros educativos.

