¿De qué murió Sergio Vergara Berdejo, exsecretario de Cultura de Puebla?

Este 4 de febrero se confirmó la muerte de Sergio Vergara Berdejo, exsecretario de Cultura de Puebla, un arquitecto e historiador que ha sido reconocido por su trayectoria y sus aportes culturales.

Los familiares del exsecretario de Cultura de Puebla confirmaron esta trágica noticia durante la mañana del miércoles por medio de redes sociales, por lo que esta noticia ha causado conmoción debido a que recientemente fue homenajeado.

Fue durante el primer mes del 2026 cuando la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) le rindió homenaje a Sergio Vergara Berdejo por su trayectoria y aportación al patrimonio histórico de la región.

Fallece Sergio Vergara Berdejo a los 76 años de edad ı Foto: Especial

¿De qué murió Sergio Vergara Berdejo?

De acuerdo con medios locales, quien fuera secretario de Cultura de Puebla durante la administración de Miguel Barbosa Huerta llevaba una lucha contra el cáncer durante los últimos meses.

Debido a esto, se señala que la posile causa de muerte del reconocido arquitecto poblano podría derivarse del cáncer de páncreas que le estaba afectando durante los últimos meses.

En la publicación realizada por sus familiares se expresa el profundo dolor que sienten ante la pérdida de “un ser humano extraordinario, íntegro y valiente, que luchó hasta el final con una fortaleza admirable.”

“Hoy Puebla pierde al mejor arquitecto y restaurador de su historia, a un hombre que dedicó su vida a reconstruir no solo edificios y calles, sino también memoria, identidad y legado. Un funcionario público ejemplar, un amigo leal, un hermano entrañable, un hijo amoroso, un padre y abuelo excepcional… y para nosotros, un tío inolvidable, cercano, generoso y lleno de vida.” se lee en la publicación.

Publicación confirmando la muerte de Sergio Vergara Berdejo ı Foto: Redes Sociales

Por su parte el centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Puebla envió sus condolencias a los familiares de Vergara Berdejo, que fungió como Arquitecto perito durante 40 años.

“Su trayectoria estuvo marcada por un profundo compromiso con la conservación del patrimonio cultural. Asimismo, se desempeñó como director del Centro INAH Puebla de 1983 a 1987, dejando un legado invaluable en la institución.” Compartió el INAH por redes sociales.

Publicación del INAH Puebla sobre la muerte de Sergio Vergara Berdejo ı Foto: Redes Sociales

La Asociación de Empresas de la Construcción en Puebla, A.C., también lamentó el fallecimiento del arquitecto, y enviaron sus condocelncias a los familiares y amigos de Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo.

Publicación de AECO sobre la muerte de Sergio Vergara Berdejo ı Foto: Redes Sociales

Sergio Vergara Berdejo se desempeño como director estatal del INAH de 1983 a 1987, mientras que durante su cargo como secretario de Cultura de Puebla se dedicó a la difusión y gestión de la cultura, así como la creación de talleres enfocados a las infancias y las juventudes.

Del 2014 al 2018 fungió como gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Puebla, y durante toda su trayectoria el arquitecto egresado de la BUAP se dedicó a la restauración arquitectónica y protección del patrimonio de la región.

