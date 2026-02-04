Detienen a dos personas ligadas a la venta de actas de nacimiento apócrifas a migrantes

Autoridades detuvieron a dos personas presuntamente vinculadas con la falsificación y venta de actas de nacimiento mexicanas apócrifas a personas migrantes, en un caso que involucra el uso indebido del sistema oficial de registro civil.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca informó la captura de una mujer identificada con las iniciales G.D.C.M., quien actualmente se desempeñaba como trabajadora del Registro Civil local, así como de un hombre con las iniciales L.A.M.R., extrabajador de la misma dependencia.

Ambos son acusados por los delitos de falsificación y alteración de documentos oficiales, además de otras actividades ilícitas relacionadas con la venta de actas de nacimiento falsas a personas extranjeras.

De acuerdo con las investigaciones, presuntamente utilizaron su posición laboral y conocimientos del sistema para generar documentos desde la plataforma oficial, con CURP y folios válidos, lo que daba apariencia de legalidad a las actas.

Fiscalía de Oaxaca detiene a dos personas por falsificación de documentos, relacionados con venta de actas de nacimiento apócrifas a personas migrantes



* Una de las personas detenidas actualmente trabajaba en el Registro Civil, mientras que la otra es ex trabajador de la misma… pic.twitter.com/FF7AA1q1yG — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) February 4, 2026

Medios locales señalan que los documentos eran comercializados hasta en cuatro mil dólares y eran utilizados por migrantes para realizar trámites migratorios y consulares.

La indagatoria inició luego de que un ciudadano chino intentó tramitar un pasaporte mexicano en Asia utilizando un acta de nacimiento que resultó ser apócrifa, lo que encendió las alertas de las autoridades y permitió rastrear la red de emisión irregular de documentos.

Las dos personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El caso pone nuevamente bajo la lupa los controles internos en oficinas de registro civil, debido al impacto que este tipo de delitos puede tener en materia de identidad, seguridad y procesos migratorios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT