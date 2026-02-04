Evelyn Salgado inaugura el primer camino artesanal en Leonardo Bravo.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, inauguró el primer camino artesanal en la región Sierra que conecta a las comunidades de Iyotla y Carrizal de Bravo, en el municipio de Leonardo Bravo, como parte de las acciones para fortalecer la conectividad y el desarrollo del estado.

La mandataria estatal destacó que esta obra representa el resultado de las gestiones para la Sierra y un acto de justicia social para los pueblos de la región al señalar que durante décadas estas comunidades permanecieron en el abandono en materia de infraestructura carretera.

Durante su mensaje, Evelyn Salgado reconoció el esfuerzo de las y los habitantes que participaron en la construcción del camino, reiterando que su gobierno continuará impulsando obras que beneficien directamente a la población y permitan que los recursos públicos regresen al pueblo a través de proyectos de impacto social.

La gobernadora informó que esta obra corresponde al ejercicio 2025 y contempló la construcción, con mano de obra local, de 1.5 kilómetros, con una inversión de 9.7 millones de pesos, beneficiando directamente a ocho comunidades serranas, al mejorar la conectividad.

Además, anunció que se continuará trabajando en más proyectos carreteros en la región, entre ellos dos caminos adicionales en el municipio de Leonardo Bravo, así como otro más que conectará Chichihualco con la comunidad de El Naranjo.

Salgado Pineda instruyó a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) agilizar las obras proyectadas para esta zona que contempla el bacheo de la carretera hacia Iyotla, la reconstrucción del puente Iyotla, que es uno de los 14 puentes gestionados ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la construcción de un muro de contención en esta comunidad y un puente más en Corral de Piedra, acciones que fortalecerán el eje carretero de la Sierra.

Estas obras beneficiarán a pobladores de comunidades como El Naranjo, Tepozonalco, El Ranchito, Campo de Aviación, Corral de Piedra, Puentecillas, Carrizal de Bravo, Las Joyitas, entre otras 22 comisarías que integran este municipio, permitiendo mejorar el acceso a servicios básicos como educación, salud y comercio.

El presidente municipal de Leonardo Bravo, Leonardo Maldonado Zúñiga, reconoció el respaldo del gobierno estatal y de la gobernadora Evelyn Salgado al señalar que, tras décadas de rezago, hoy la Sierra vive una etapa de desarrollo con obras que nunca antes se habían realizado en la región como el programa de caminos artesanales que solo era para La Montaña y Costa Chica.

Asistieron al evento la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; así como comisarias, comisarios y representantes ejidales del municipio.

