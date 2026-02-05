La Costa de Oaxaca registra aumento de turistas, empleos e inversiones, destaca Salomón Jara.

La Primavera Oaxaqueña que encabeza el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ha generado el crecimiento turístico, de inversiones, empleos y en la producción agroalimentaria en toda la región de la Costa. Además, la atención a la salud se ha fortalecido con más medicinas.

En conferencia de prensa realizada en San Pedro Pochutla, el Mandatario estatal compartió las acciones realizadas por su administración para consolidar a la Costa oaxaqueña y sus destinos de playa, entre los más atractivos del país.

“Tanto el destino turístico de Huatulco como de Puerto Escondido son de la mayor importancia, pero también tenemos toda la Costa de Oaxaca que es maravillosa”, expresó.

La titular de la Secretaría de Turismo estatal, Saymi Pineda Velasco expuso que logró, desde 2024, que el corredor Ventanilla- Puerto Ángel se ubicara en el cuarto lugar estatal en captación de derrama económica, registrando 35 por ciento más que en 2022.

Derivado de ello, Aeropuertos del Sureste (Asur) destinó 815 millones de pesos para la modernización, ampliación y mejora de la terminal de Bahías de Huatulco y 3 mil 19 millones de pesos para la de Puerto Escondido. Esto favoreció la puesta en operación de nuevas conexiones: dos vuelos a Houston y Dallas, Texas; dos a Calgary y Toronto, Canadá; uno a Vancouver, y un chárter desde Chicago.

Asimismo, a partir del 1 de junio, inicia la ruta Puebla – Huatulco, con frecuencias los lunes, miércoles, viernes y sábado.

Abasto de medicamentos superior al 80%

La Coordinación Estatal del IMSS – Bienestar, Jesús Ramírez Figueroa reveló que las 93 unidades médicas de primer nivel de la Jurisdicción Sanitaria 4 Costa tienen un abasto de medicamentos del 81 por ciento. Los siete nosocomios de la región están por arriba del 80 por ciento.

Como parte del programa de Conservación y Mantenimiento, se impermeabilizó el Hospital General de Pinotepa “Pedro Espinoza Rueda” con más de 2 millones de pesos. Asimismo, los hospitales afectados por el huracán Erick son intervenidos con 48 millones de pesos.

Con más de 45 mil millones de pesos, se incentiva el desarrollo económico

En tanto, el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Raúl Ruiz Robles expuso que, para incentivar la economía en esta región, se han invertido más de 45 mil millones de pesos que han generado 53 mil 433 empleos, en proyectos de carreteras, turismo, comercio y servicios.

En los últimos tres años, en la Costa se han destinado 230 millones de pesos en créditos productivos, beneficiando a mil 408 unidades económicas. Asimismo, con el crédito Esperanza IV se apoyaron a 617 negocios afectados por el Huracán Erick en más de 15 municipios, otorgando recursos de hasta 30 mil pesos.

También, mediante las estrategias Hecho en Oaxaca, Mujeres Inspirando Mujeres, Oaxaca Impulsa, Orgullo Oaxaca y Hecho en Oaxaca, se atendieron a 4 mil 755 personas productoras, artesanas y empresas locales, facilitando su crecimiento comercial dentro y fuera del estado, sin intermediarios.

Apoyo a productores del campo y del mar llega con 6 programas estatales

El apoyo al campo es una realidad en la Costa a través de seis programas que opera la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), entre estos, con Autosuficiencia Alimentaria con una inversión superior a 13 millones de pesos y con Abasto Seguro de Maíz se destinaron 44.3 millones.

Además, 512 personas pescadoras y acuicultoras han recibido apoyos con un financiamiento por arriba de 6. 7 millones de pesos a través de congeladores, combustible, crías de tilapia, alimento, entre otros. En ganadería, con más de 22 millones de pesos se ha dotado de 80 sementales y 792 vientres han sido inseminadas. También se han otorgado 3 mil 164 paquetes de aves a mujeres costeñas.

