¿Por qué detuvieron a Gerardo Cortés Caballero, exalcalde Cuautempan?

El exalcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero fue detenido en Tlaxcala durante la noche este martes, esto luego de que permaneciera prófugo de la justicia desde hace casi nueve meses.

La detención del exedil se dio luego de que este permaneciera en calidad de prófugo desde principios de mayo del 2025, cuando las autoridades ministeriales de Puebla giraron una orden de aprehensión en su contra.

Durante un operativo en conjunto, las autoridades del estado de Tlaxcala efectuaron la detención de Gerardo Cortés “N”, con la finalidad de ponerlo a disposición de las autoridades de Puebla.

Cortés fue detenido en la calle Petra Marquez, entre la calle Constructores/Eucaliptos, y calle Privada Petra de Marquez de la colonia Mirasol, ubicada en el municipio de Tlacomulco, Tlaxcala, alrededor de las 20:50 horas del 3 de febrero del 2026.

Registro Nacional de Detenciones, Gerardo Cortés Caballero ı Foto: Redes Sociales

La información del Registro Nacional de Detenciones señala que Cortés fue detenido por la Policía Ministerial y de Investigación, para posteriormente realizar los trámites de entrega-recepción a la Fiscalía de Puebla.

Previo a que se girara la orden de aprehensión en su contra, Gerardo Cortés habría pedido una licencia de al menos 20 días por temas de salud, por lo que incluso señalaron sus posibles intenciones de permanecer prófugo de la justicia.

¿Por qué detuvieron a Gerardo Cortés Caballero?

De acuerdo con la una carpeta de investigación FGEP/EAT/FEISE/PIL-I/00046/2025 de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, desde mayo del 2025 el exalcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés contaba con una órden de aprehensión por diversos delitos.

Durante los primeros días de mayo del 2025, el Ejército y la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron una serie de cateos en al menos cuatro inmuebles de Gerardo Cortés, ubicados en los municipios de Cuautempan y Ahuacatlán.

El cateo realizado en al menos cuatro inmuebles que pertenecíal al exalcalde dio como resultado que se aseguraran diversos vehículos, armas de fuego, cartuchos y sustancias ilícitas.

Cosas aseguradas durante el cateo en las propiedades de Gerardo Cortés Caballero ı Foto: Redes Sociales

El exedil de Cuatempan cuenta con denuncias ciudadanas por diversos delitos, pues presuntamente estaba involucrado en actividades ilícitas como extorsión a comerciantes, robo a transportistas y negocios, así como venta de sustancias ilícitas.

Gerardo Cortés es señalado por presuntamente cometer delitos como extorsión, peculado, enriquecimiento ilícito, malversación de recursos, secuestro, así como presuntos nexos con una célula criminal y delincuencia organizada.

En cuanto a la orden de aprehensión girada hace casi nueve meses, el partito de Morena Puebla emitió un comunicado en el que señalaban su plena disposición para que las autoridades e instituciones realizaran las investigaciones correspondientes, y pecisaron que “no solapará a quienes resulten responsables de actos fuera de la ley.”

Gerardo Cortés Caballero ı Foto: Especial

