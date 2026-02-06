Detienen a Juan Pablo Kuri, exdirigente del Partido Verde en Puebla.

El empresario y exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de Puebla, Juan Pablo Kuri Carballo, fue detenido este viernes en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional del estado, ubicado en el municipio de Huejotzingo, según reveló una consulta al Registro Nacional de Detenciones (RND) de México.

Durante su captura, realizada por elementos de la Policía Ministerial pasadas las 16:00 horas, Juan Pablo Kuri Carballo vestía un pantalón de mezclilla color azul y un suéter de color beige.

En el documento se indicó que el detenido será ingresado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde permanece a disposición de las autoridades competentes.

Cae Juan Pablo Kuri, exdirigente del Partido Verde en Puebla. ı Foto: Especial.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su detención, pues no se ha emitido una comunicación oficial por parte de las autoridades poblanas.

Juan Pablo Kuri Carballo se desempeñó como dirigente del Partido Verde de Puebla hasta el año 2019, cuando fue anunciado como Secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PVEM.

Además, fue diputado local en el Congreso de Puebla durante la LX Legislatura en el siguiente periodo: septiembre 2018 - septiembre 2021, donde presidió la Comisión de Desarrollo Económico y fue vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso.

JVR