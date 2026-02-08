Autoridades mexiquenses destacan Operación Enjambre como esquema modelo para combatir corrupción

Coordinación federal y estatal permite la captura de funcionarios implicados en redes de extorsión y corrupción.

La Operación Enjambre en el Estado de México, iniciativa de justicia y seguridad que comenzó en el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, ha logrado resultados contundentes contra la corrupción y la extorsión en municipios, además se ha consolidado como un esquema modelo para todo México, al demostrarse la eficacia de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para proteger el bienestar de la ciudadanía.

Autoridades de los tres niveles de gobierno coordinan operativos de la Operación Enjambre en el Estado de México. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Desde su inicio en noviembre de 2024, la Operación Enjambre encabezada por la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) ha permitido investigar y detener a 60 personas, entre ellas, servidores públicos y exfuncionarios vinculados con actividades ilícitas en 18 municipios, esto ha puesto al Estado de México a la vanguardia de la lucha contra la corrupción y las redes criminales.

Hasta el momento las investigaciones derivadas de esta estrategia han permitido obtener 19 sentencias de condena en contra de 17 personas consideradas como objetivos prioritarios.

Resultados de la Operación Enjambre: 19 sentencias condenatorias contra objetivos prioritarios en 18 municipios mexiquenses. ı Foto: Gobierno Ecatepec

En recientes acciones derivadas de dicho despliegue, y como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención en Jalisco de un presidente municipal, con apoyo de dependencias federales y estatales, después de diversas denuncias ciudadanas.

La Operación Enjambre y el trabajo institucional en las Mesas de Paz constituyen hoy un referente nacional, al demostrar que mediante la coordinación y un enfoque integral de seguridad es posible desarticular estructuras de corrupción y proteger a las comunidades, reafirmando el compromiso de atender las causas del delito para su prevención.

