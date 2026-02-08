Baja California entre los estados con más Inversión Extranjera Directa en 2025

Con 1,800 millones de dólares en inversión, el estado se consolida como un polo estratégico de innovación.

Baja California se posicionó entre las cinco entidades del país con mayor captación de inversión extranjera directa (IED) al tercer trimestre de 2025, informó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, destacando que este resultado refleja la confianza en el estado como motor de desarrollo económico y bienestar social.

“Baja California se posiciona en el cuarto lugar a nivel nacional como uno de los estados con más inversión extranjera directa, recibiendo más de 1 mil 800 millones de dólares, esto nos coloca como uno de los estados más competitivos de todo nuestro país”, declaró la gobernadora Marina del Pilar.

Alianza entre el Gobierno del Estado y sectores productivos impulsa la creación de empleos mejor remunerados. ı Foto: Gobierno BC

La gobernadora Avila Olmeda resaltó que de acuerdo con información de la Secretaría de Economía del gobierno federal, Baja California recibió 1 mil 800 millones de dólares de inversión, que se traducen en más empleos y crecimiento económico.

Este posicionamiento refleja la confianza de inversionistas en el talento de su gente, en la capacidad productiva de sus sectores estratégicos y en una ubicación geográfica privilegiada que conecta a Baja California con los principales mercados del mundo, consolidándose como un polo de crecimiento, innovación y generación de empleo, informó.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destaca el crecimiento económico de Baja California en 2025. ı Foto: Gobierno BC

La titular del ejecutivo, señaló que en continuidad a las políticas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se seguirá trabajando en fortalecer la prosperidad compartida para todas y todos los habitantes de Baja California.

“Seguiremos trabajando para que sigan llegando las inversiones bien remuneradas por el talento que tenemos en Baja California”, finalizó la gobernadora Marina del Pilar.

