¿Quién es el diputado Juan Pablo Kuri Carballo y por qué lo detuvieron? | PERFIL

En un caso que llamó la atención de la prensa estatal, el diputado Juan Pablo Kuri fue detenido en Puebla, el viernes 6 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Puebla, en Huejotzingo.

Kuri Carballo fue una figura destacada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que la detención motivó una serie de cuestionamientos, especialmente si estaban relacionados con algún caso relacionado con su actividad política.

Ficha de detención de Juan Pablo Kuri. ı Foto: Especial.

Sin embargo, el motivo de esta detención, que ha puesto el nombre del político poblano en tendencia, está relacionada con motivos de su vida privada. Esto es lo que sabemos.

¿Quién es Juan Pablo Kuri Carballo?

Juan Pablo Kuri Carballo, recientemente detenido en Puebla, es una figura de alto perfil en este estado. Se trata de un político que encabezó localmente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en años recientes, y ocupó varios cargos del mismo.

El escudo del PVEM, en fotografía de archivo. ı Foto: larazondemexico

Particularmente, la trayectoria de Kuri Carballo en el PVEM es:

Dirigente Estatal : Encabezó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla durante un periodo clave (2014-2019)

Diputado Local : Fue legislador en el Congreso del Estado de Puebla (LIX y LX Legislaturas), donde llegó a ser vicepresidente de la Mesa Directiva

Regidor: Se desempeñó como regidor en el Ayuntamiento de Puebla (2014-2018), presidiendo la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad

Cargo Nacional: Fungió como Secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM

¿Por qué fue detenido Juan Pablo Kuri Carballo?

Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente estatal del PVEM, fue detenido el 6 de febrero en Puebla. Sin embargo, los motivos están alejados de su trayectoria política y son, más bien, cercanos a su vida personal.

Kuri Carballo fue detenido por su presunta participación en el delito de violencia familiar en agravio de su esposa Sofía A.C.

La carpeta de investigación incluiría agresiones físicas, psicológicas y patrimoniales.

Asimismo, a Kuri Carballo se la ha señalado por un presunto despojo violento de un restaurante en la zona de Lomas de Angelópolis.

El legislador fue asegurado por elementos de la Policía Ministerial alrededor de las 16:17 horas y trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde quedó a disposición de un juez de control para iniciar su proceso legal.

