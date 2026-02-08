Rescatan a 17 mujeres presuntas víctimas de trata en bar de Quintana Roo

El establecimiento fue asegurado por las autoridades tras el rescate de 17 mujeres presuntamente víctimas de trata.

Autoridades de Quintana Roo rescataron a 17 mujeres presuntas víctimas de trata de personas durante un operativo realizado en un bar del municipio de Felipe Carrillo Puerto, como parte de una investigación por delitos vinculados con explotación sexual.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía estatal, la diligencia se llevó a cabo tras el cumplimiento de una orden de cateo autorizada por un Juez de Control, luego de trabajos de investigación de campo y gabinete que permitieron detectar posibles irregularidades en el establecimiento ubicado sobre la calle 76.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

TE RECOMENDAMOS: Impulsan competitividad económica estatal Baja California entre los estados con más Inversión Extranjera Directa en 2025

#𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲𝗖𝗮𝗿𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼𝗣𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼 | Ubica FGE Quintana Roo, Guardia Nacional y Marina a 17 mujeres víctimas de trata y prostitución en un bar ‼️



• Las femeninas eran contratadas como meseras, pero ya en el establecimiento las obligaban a prestar servicios de índole… pic.twitter.com/gkMelMv3tb — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) February 8, 2026

Al interior del inmueble fueron localizadas 16 mujeres de nacionalidad mexicana y una venezolana, quienes se encontraban laborando en el lugar al momento de la intervención.

Las primeras indagatorias señalan que las mujeres habrían sido contratadas inicialmente como meseras; sin embargo, posteriormente eran obligadas a ofrecer servicios de índole sexual, presuntamente bajo un esquema de prostitución ajena.

Al respecto, las autoridades detallaron que el establecimiento manejaba tarifas específicas para los servicios ofrecidos. Cada copa con clientes tenía un costo de 240 pesos, mientras que los servicios sexuales alcanzaban los mil 500 pesos, además de un cobro adicional de mil pesos si las mujeres salían del bar con los clientes, según las investigaciones preliminares.

De esta forma, al concluir el operativo, el inmueble fue asegurado y sellado, y quedó bajo resguardo del Ministerio Público, mientras se integran las carpetas de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades penales.

Las autoridades no reportaron personas detenidas al momento de la intervención.

Por otro lado, las 17 mujeres rescatadas fueron trasladadas a instalaciones de la Fiscalía estatal, donde reciben atención integral y acompañamiento, conforme a los protocolos establecidos para víctimas de delitos relacionados con la trata de personas.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de la presunta red de explotación que operaba en el municipio.

am